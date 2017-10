PRI insistirá ampliar horarios para transporte colectivo en Querétaro

Querétaro, 20 Octubre 17.- Luego de que en la Sesión de Pleno del Congreso Local, se aprobaran reformas a la Ley de Movilidad, pero sin garantizar una ampliación de horarios de transporte público colectivo, el legislador Mauricio Ortiz Proal, indicó que insistirá en la propuesta de ley.

El coordinador de la bancada priísta en el Congreso local y creador de la iniciativa de Ley que fue rechazada Ortiz Proal, insistió en que su propuesta no fue tratada con la seriedad que se debiera y que al final se cambiara su iniciativa por algo que no satisface a nadie ya que deja a criterio del Instituto Queretano del Transporte (IQT) la decisión de incrementar los horarios o no hacerlo.

Es por esto que dijo presentará nuevamente la propuesta de Ley, luego de asegurar que no se sabe ciencia cierta si el personal del instituto cuenta con los conocimientos necesarios para determinar un incremento de horario.

Aclaró que la pretensión de su iniciativa no era que todo el sistema estuviera funcionando las 24 horas, sino que previo a un estudio técnico, se determinara cuáles y que horarios le correspondería a cada una de ellas, por lo que no apoyó este proyecto de ley, por lo que dijo podría haber una interpretación errónea de su primer propuesta.

Subrayó que resulta imperdonable que a su propuesta de Ley, se le añadiera un párrafo para eliminar por completo el “espíritu” de la misma, añadiendo que no es la primera vez que “al cuarto para las doce” se mandan propuestas de Ley modificadas para su revisión y aprobación en Sesión de Pleno del Congreso Local, por lo que este tema se debe de resolver de inmediato.

“Seguimos trabajando siempre al cuarto para las 12, nos hacen llegar las gacetas (legislativas) menos de 24 horas antes de que tengamos que venir a este pleno, tuvimos que hacer un análisis de manera muy rápida y lamentablemente nos encontramos una serie de aseveraciones que no se corresponden y que violentan el espíritu de la iniciativa que habíamos presentado” concluyó.