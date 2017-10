Querétaro buscará nuevas inversiones de autopartes fuera de USA: FDS

Querétaro, 18 Octubre 2017.- El mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién, sostuvo que Querétaro no se vería afectado en la generación de empleos e inversión extranjera directa en materia automotriz.

Esto luego de que en el marco de las negociaciones del TLCAN, Donald Trump, exigió que en Estados Unidos se hagan el 50 por ciento de las autopartes, cuando Querétaro es líder en el país en esa materia, que genera 50 mil empleos.

“Vuelvo a repetir no nos preocupa, en este momento Alemania es nuestro segundo socio comercial en autopartes y habrá que ir a atacar más fuerte estos mercados, no estamos sentados esperando a ver que decisiones se toman, si no buscar inversionistas fuera de Estados Unidos en el tema de autopartes automotrices y así seguir liderando en Querétaro en este sector”, apuntó.

El gobernador, recalcó que esta petición no le preocupa y que en todo caso implementaría otra estrategia, como buscar inversiones con Alemania, que es el segundo socio comercial del estado, en materia de autopartes automotrices.

Además, sostuvo que en México se encuentran Audi, Volkswagen, Mazda, Toyota y Honda, cuando en Estados Unidos sólo dos grandes marcas General Motors y Ford.

“Ellos tienen dos grandes marcas que tienen mucha demanda como General Motors, como Ford, pero aquí en México ya está Audi, Volkswagen, Mazda, Toyota, Honda, hay mucho mercado. Hoy el carro más vendido en el mundo es Corola, es Toyota, no es americano, así que no nos preocupemos tanto”, abundó.

Del mismo modo, indicó que Estados Unidos podría tener “efectos terribles” en otros temas como: el maíz, pollo, leche, carnes de res y huevo, que son productos americanos que consumen los mexicanos.

“¿Qué van hacer con su maíz que consumimos nosotros los mexicanos, el 65 por ciento del maíz que se consume en México y Querétaro es americano. ¿Qué van a hacer con la leche? Nos tienen invadidos”, sostuvo.

No obstante, Domínguez Servién, pidió esperar a que culminen las negociaciones para conocer el terreno en el que quedará parado la entidad.

“El señor dice un día una cosa y otro día otra cosa, esperemos a que acaben las negociaciones y veamos en qué terreno vamos a quedar parados, si se va a ampliar, se va a negociar o esta última parte que dicen que va a ser bilateral Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México o qué es lo que va a pasar”, finalizó.