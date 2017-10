Reporta DIF violación a menores que resultaron embarazadas

Querétaro, 17 Octubre 2017.- El Director del Sistema Estatal DIF, Juan Pablo Rangel Contreras, reportó que en el año se han registrado en Querétaro, al menos, tres violaciones en contra de menores de edad que resultaron embarazadas.

De esta forma, confirmó que tienen el registro de esos casos presentados en el estado, ya que los padres de las menores interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro.

“Se turna directamente a la Fiscalía y dependiendo de las características nosotros siempre podemos intervenir y en esos casos, estos dos o tres casos que he tenido conocimiento en lo que va del año, son donde nosotros podemos participar y trabajar de la mano con la Fiscalía para encontrar a los responsables y velar por la protección de la niña”, informó.

Reveló, sin especificar un número, que en algunos de estos casos de violación que resultaron en embarazos, se ha tratado de niñas que tienen alguna discapacidad física o mental.

“En muchos de los temas es una asunto de la violación a la niña porque no dio consentimiento o en algunos casos lamentables es que son niñas que tienen alguna discapacidad física o mental, y en ese sentido son abusadas por lamentablemente casi siempre la misma familia”, sostuvo.

Apuntó que en estos casos el Sistema Estatal DIF ha participado y trabajado de la mano con la Fiscalía General del Estado, con el propósito de velar por la protección de la niña.

“Solamente (me competen) aquellos casos que son de alguna forma violentadas o que las niñas no dieron su consentimiento, son los que nos llegan a nosotros y ahí son mínimos”, abundó.

Rangel Contreras, aclaró que la cifra en mención puede variar, ya que en algunas casos es probable que los padres de las menores decidieron seguir con el embarazo de su hija y no presentaron una denuncia ante las autoridades.

“Yo no puedo saber de muchos casos que seguramente se presentan, no lo puedo negar, tampoco lo puedo afirmar porque no me consta, si una niña de equis número de años sale embarazada, pero si fue algo consentido o no consentido, pero los padres están de acuerdo y van a seguir llevando todo el embarazo de su niña y no se presenta una denuncia ante la Fiscalía o ante la procuraduría que depende del DIF Estatal entonces no tenemos como tener la información”, apuntó.

Al mismo tiempo, precisó que el DIF Estatal sólo tiene conocimiento de aquellos casos que fueron denunciados primero ante la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro para turnarlos después a la Fiscalía General del Estado.

“La información que tenemos es cuando se presentan los embarazados no deseados a las niñas y en ese sentido nos dan vista”, añadió.

El Director del Sistema Estatal DIF, precisó que la cifra de embarazos en niñas, como producto de una violación, se ha mantenido en relación al año pasado; aunque reiteró que esta instancia no lleva un registro de embarazos en menores de edad, tal y como lo tiene la Secretaría de Salud Estatal.

“Se ha mantenido, no estoy diciendo que no haya, a mi no me consta porque yo no llevo el registro de los embarazos como lo debe llevar salud, no me compete a mí”, finalizó.