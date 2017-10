Arranca en Querétaro campaña contra influenza

Querétaro, 16 Octubre 2017.- El Secretario de Salud Estatal, Alfredo Gobera Farro, encabezó el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza en Querétaro, con el objetivo de proteger a los queretanos durante la temporada invernal.

De esta forma, informó que mediante esta campaña, aplicarán 486 mil dosis de octubre a marzo del 2018. Aunque, indicó que la meta es que en diciembre se hayan aplicado en su totalidad.

“Tenemos proyectado vacunar, 486 mil vacunas son las que nos llegaron en esta temporada, dirigidas específicamente al objetivo blanco que son menores de edad entre seis meses de edad y 59 meses y los mayores de 60 años”, recalcó.

Anunció que las vacunas se aplicarán en todos los centros de salud y hospitales del estado.

Además, habrá siete puestos de vacunación ubicados en: Plaza de Armas; en la Plaza Patio; en la Bodega Aurrera Reforma Agraria; en la Bodega Aurrera Satélite; frente a la Tienda Del Sol; en Soriana Plaza de las Américas; así como en la Comercial Mexicana Pueblo Nuevo.

Precisó es que dichos puestos estarán abiertos en un horario de 10 de la mañana a cinco de la tarde.

“La vacuna no es mágica, no hace por sí misma que no estemos expuestos a poder ser contagiados. Por supuesto que van de la mano de muchas otras medidas que tenemos que llevar a cabo como es nuestra propia higiene personal, el lavado de manos”, refirió.