Operativo mochila debe ser desde casa: Botello Montes

Querétaro, 12 Octubre 2017.- El Secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, descartó nuevamente que se analice la posibilidad de implementar el Operativo Mochila en las escuelas del estado de Querétaro.

Lo anterior a pesar de que hace una semana un estudiante de sexto año de la escuela primaria Julio Aguilar Luján, ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, mostró a sus compañeros un arma, que después se confirmó que era de juguete.

De esta forma, reiteró que el Operativo Mochila se hace desde casa, por lo que, los padres de familia son los responsables de verificar qué es lo que cargan sus hijos en sus mochilas.

“Ya les he comentado que el Operativo Mochila principalmente debe ser en los hogares, nosotros no lo hemos implementado, este instrumento ya fue identificado afortunadamente no era una arma de fuego como tal”, explicó.

Del mismo modo, el Secretario de Educación, reveló que la autoridad educativa enviará a la Fiscalía General del Estado una vista del caso registrado en una institución del municipio de Pedro Escobedo.

“Si hubiera algún delito que perseguir serán ellos quién tengan que determinar. Administrativamente la USEBEQ ha actuado realizando la indagatoria correspondiente identificando cual era el asunto”, añadió.

Recordó que para resolver la situación del arma de plástico, la USEBEQ entrevistó a los alumnos del grupo involucrado y acudió un equipo de psicólogos.

“Y también de personal que cuando hay una situación de carácter grupal realizan algunas acciones de plática, de diálogo y es como pueden realizar este tipo de investigación”, detalló.

En otro tema, el titular de la Secretaría de Educación Estatal, informó que esta semana reiniciarían actividades académicas en la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Querétaro.

Esto luego de que suspendió clases, debido a una revisión estructural que llevó a cabo en sus instalaciones, esto como una medida de prevención, tras el sismo del pasado 19 de septiembre.

“Ellos ya tienen el dictamen definitivo de algunas de sus instalaciones, incluso esta misma semana estarían reiniciando labores, según me comentaban, tienen la evaluación de un perito en estructuras”, finalizó.