Fracturado el PAN: gobernador de Querétaro

Querétaro, 10 octubre 2017.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, admitió que está fracturado el Partido Acción Nacional (PAN).

Esto ante la renuncia de Margarita Zavala de las filas del blanquiazul, para contender como candidata independiente a la Presidencia de México.

“Nos guste o no, estamos fracturados, estamos divididos, y no pueden amenazar para que se ahonde la división”, recalcó.

Asimismo, sostuvo que el PAN se equivoca y que “las amenazas”, abonan aún más a la división.

Esto tras darse a conocer que integrantes y legisladores de la dirigencia del acción nacional exigieron la salida o expulsión de los militantes que respalden las aspiraciones presidenciales de Margarita Zavala en su eventual candidatura independiente.

Aunado a que de acuerdo con los estatutos, cualquier panista puede quedar en automático fuera del acción nacional, en caso de apoyar a un candidato distinto a los postulados por el partido.

“Yo creo que el partido se está equivocando en esto. Lo que tiene que hacer es un llamado a primero explicar que es lo que está pasando”, enfatizó.

De esta forma, Domínguez Servién, reiteró un llamado a la unidad y sostuvo que lo mismo debería hacer la presidencia nacional del PAN.

“Es un llamado a llamar a la unidad del partido, pero que no nos enteremos a través de los medios de comunicación, esto tiene que ser en persona”, concluyó.

El mandatario estatal, reiteró que la fractura del PAN no se debe debatir en los medios, sino al interior del partido para resolverla entre todos sus militantes.

“Hace unos momentos, antes de llegar aquí, me llamaba Santiago Creel, es del equipo de Ricardo Anaya, y voy a insistir, esto no se puede estar debatiendo en los medios que enfrente, no pueden estar amenazando porque va a ahondar la división del partido”, concluyó.