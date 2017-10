Corregirá CEI fallas viales en laterales de Paseo de la República

Querétaro, 4 Octubre 2017.- El Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Fernando González Salinas, reportó que realizaron diversas acciones, con el objetivo de evitar que a causa de las lluvias se registre otra deformación en la infraestructura de los carriles laterales de Paseo de la República.

El funcionario explicó que de esta manera se pretende que no se ponga en riesgo a los automovilistas que circulan por la vialidad, a la altura de Atea, donde se registró la falla.

Dijo que la deformación se debió a que hubo una acumulación de más de un metro en el estacionamiento de la plaza comercial, debido a que el agua de la lluvia se filtró del área verde que se encuentra en la banqueta.

“Por ahí se fue toda el agua que estaba dentro del área del estacionamiento. Esto hizo que entre la estructura del paso a desnivel y la carpeta hubiera un hundimiento que se veía como un vado que llegó a medir aproximadamente 15 centímetros de diferencia entre la carpeta asfáltica”, detalló.

De esta forma, reportó que recomendaron a la Plaza Antea resolver el problema de drenaje que tiene. Al mismo tiempo, la CEI se encarga de impermeabilizar el camellón central de la vialidad.

“El área verde por donde se acumuló en el camellón central de lo que sería Paseo de la República, también se está haciendo todo un trabajo de impermeabilización independientemente de que haya un área verde o tepetate, para que no nos vuelva a suceder”, señaló.

Asimismo, reportó que desde el lunes la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), empezó a remover el tepetate que estaba saturado con agua de los tres carriles de la lateral de Paseo de la República.

Por lo tanto, González Salinas, estimó que el viernes ya comenzarán a colocar de nuevo la carpeta asfáltica.

“Hicimos un relleno fluido para que esto fragüe y tenemos pensado que el viernes ya coloquemos otra vez la carpeta asfáltica. Esto viene a resolver el asunto de esta penetración”, abundó.

Respecto al Paso a Desnivel que también se encuentra en esa zona, afirmó que el Colegio de Ingenieros hizo una evaluación y un dictamen en el que determinaron la estabilidad de la infraestructura.

“Determina adecuada la estabilidad del Paso a Desnivel y está abierto”, recalcó.

A su vez, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido, reiteró que se realiza un estudio de geofísica en la Avenida Camelinas, ubicada a un lado de Antea, y donde aparecieron dos socavones debido a las lluvias, para dar una solución al respecto.

“Ya la SCT está por iniciar, todas las instancias están haciendo lo correspondiente para tener una opinión colegiada, para que nosotros que somos los técnicos pasemos la información a la Fiscalía (Anticorrupción) quien es quien tiene la facultad para asignar la penalización correspondiente en el caso de que la hubiera”, advirtió.

Por su parte, el Vocal Ejecutivo de la CEA, Enrique Abedrop Rodríguez, confirmó que la Comisión no dio algún permiso para la realización de la obra en la Avenida Camelinas.

“La CEA no dio ningún permiso ahí en esta obra, no se tiene ningún antecedente, no pasó por la Comisión, ya estamos dando parte a las entidades que corresponden, ellos tomarán su decisión”, concluyó.