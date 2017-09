Querétaro, 28 Sep 2017.- El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, informó que el resguardo de las viviendas desalojadas permanecerá hasta que termine la contingencia ocasionada por las inundaciones derivadas de las lluvias del martes y la madrugada de este miércoles.

“No hay una indicación de quitarla en algún tiempo, estamos a lo que protección civil nos determine, y protección civil va a analizar, va a revisar las cuestiones tanto de salud como de apoyos que se requieran en las comunidades afectadas, mientras la gente no pueda regresar a sus casas vamos a estar haciendo esa presencia junto con el Ejército y las policías municipales correspondientes”, afirmó.

De esta forma, precisó que 230 elementos de corporaciones municipales, de la Policía Estatal (PoEs) y del Ejército Mexicano, están distribuidos en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río; sólo en este último, se dispusieron a 60 oficiales, en su mayoría, en el fraccionamiento La Rueda.

“En el tema de La Rueda protección civil tiene que verificar que el tema del agua esté totalmente resuelto, que el tema de salud que es una cuestión muy importante, que no exista ningún tipo de riesgo”, abundó.

Asimismo, recordó que este miércoles detuvieron a ocho personas por supuestos actos de rapiña en dicho fraccionamiento, de los cuales, tres eran menores de edad.

“Se realizó una revisión de ocho personas que estaban siendo señaladas por estos actos, fueron entregadas a las autoridades correspondientes”, recalcó.

No obstante, Granados Torres, indicó que no se acreditó el robo a casa habitación, pues no se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado.

“No ha habido una denuncia en particular, no sé si exista en Fiscalía, pero actuamos en consecuencia. Se entregó

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aseveró que hasta el momento no se han registrado más detenciones por saqueos.

“La instrucción es que hiciéramos un patrullaje el Ejército Mexicano, policía municipal y policía del Estado”, abundó.

También, agregó que mantienen patrullas de la Policía Estatal (PoEs) sobre el carril lateral de Paseo de la República, a la altura de Antea, ya que fue clausurado por una deformación en la infraestructura.

“Derivado de una observación que hizo la gente de protección civil, fue necesario cerrar la lateral, la contingencia del deprimido que se presentó de esta misma plaza comercial. Eso lo van a determinar los técnicos (cuánto tiempo estará cerrada la vialidad) nosotros por una cuestión de seguridad y atendiendo el llamado que hizo protección civil el riesgo de que se genere un tipo de accidente o un deslave mayor”, finalizó.