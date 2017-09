Solicitan a operadores de taxi carta de no antecedentes penales

Querétaro, 27 Sep 2017.- El Director del Instituto Queretano del Transporte (IQT), Alejandro López Franco, reveló que uno de los principales requisitos que se piden para la contratación de los operadores de taxi ejecutivo, es presentar una carta de no antecedentes penales.

Esto con el objetivo de resguardar la seguridad e integridad de los pasajeros que utilizan dichos servicios públicos.

“Para solicitar el permiso, pues presenten su carta de antecedentes no penales. No hay acciones que sobren en materia de seguridad y seguiremos como lo ha instruido el gobernador trabajando en esta materia”, recalcó.

Luego del fallecimiento de la joven de 19 años Mara Castilla, quien fue presuntamente asesinada por el chofer de la empresa Cabify, en Puebla, López Franco, garantizó que en Querétaro han mejorado los filtros para la contratación de operadores.

“Hemos mejorado los filtros que tenemos, yo les comentaba la SSC se está asegurando de que los operadores tengan los conocimientos y las habilidades necesarias”, subrayó.

Recalcó que el Instituto, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), trabajan para que los conductores tengan las habilidades y conocimientos necesarios.

“Nosotros por nuestra parte estamos trabajando a través de la obtención del Tarjetón de Identificación del Operador (TÍO) a que tengan las actitudes y comportamientos necesarios”, abundó.

También, destacó que Querétaro es la primera entidad de la República que aplica de manera general exámenes psicométricos a todos los choferes del transporte público.

“Se les está aplicando además de un examen donde les pedimos que tengan conciencia clara de que lo que ellos están ofreciendo es un servicio al usuario. Les estamos aplicando un examen psicométrico”, indicó.

Además, recordó que otro de los requisitos que también solicitan a los operadores para su contratación es la presentación de su licencia de conducir tipo C.

El titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT), reconoció que algunas plataformas que obtuvieron el permiso para ofrecer el servicio de taxi ejecutivo, les comentaron que el Gobierno del Estado sobreregula el servicio.

No obstante, reiteró que el objetivo es garantizar la integridad de los usuarios y de los propios permisionarios.

“Estamos actuando a la altura de las circunstancias y lo que ha venido ocurriendo. En algunos momentos, algunas empresas han dicho que estamos sobreregulando, pero nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo, es proteger la integridad de los usuarios y de los mismos permisionarios”, sostuvo.

Aunque no dio a conocer la cifra de cuántos son los taxis ejecutivos de Uber que circulan en la zona metropolitana de manera ilegal, consideró que ese número tendrá que tender a reducirse, y en su momento, a eliminarse.

Esto derivado de la multa económica aplicada a quienes operen de manera irregular, la cual es de hasta 74 mil pesos.

“Como no es un registro oficial, es un número variable, algunos operadores del servicio de taxis amarillos nos llegan a dar un número, yo no quisiera dar un número, no tengo la certeza de darle, y sería un número prácticamente al aire, entonces podría ser irresponsable”, concluyó.