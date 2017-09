Obligan en Querétaro a Plazas comerciales cumplir protocolos de seguridad

Querétaro, 21 Sep 2017.- El Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, informó que han hecho revisiones a nueve plazas comerciales de Querétaro, para verificar que cuentan con los protocolos de seguridad correspondientes.

Lo anterior tras los intentos y robos registrados en contra de joyerías ubicados al interior de algunas plazas comerciales del municipio capitalino.

“En el caso concreto solamente una plaza no ha cumplido con los requisitos, está en el proceso de cumplimento. Llevamos nueve plazas revisadas, y hasta ahorita todas han cumplido, salvo una de ellas que tiene su sanción”, precisó.

De esta forma, destacó que de esas nueve plazas, ocho han cumplido y una no, por lo que ya fue sancionada.

“Estamos en el proceso, no todas cumplen, pero hemos estado haciendo revisión de manera física, ya hicimos el acercamiento, se les advirtió de la situación, algunas empresas solicitaron un plazo de cumplimiento”, recalcó.

Detalló que en las revisiones supervisan que las plazas cumplan algunos requisitos, tales como: tener esquemas de seguridad de cámaras de videovigilancia y que la autoridad pueda acceder a ello; contar con un esquema de protección al ciudadano y a sus propios empleados.

Así como proporcionar el listado del personal que se encarga de la seguridad, con el propósito de verificar si pertenece a una empresa de seguridad privada autorizada, y si no, para recomendarles alguna o darles una lista de las que tienen registro.

“Con ese listado estamos verificando que no tengan las personas una situación que los comprometa, una orden de aprehensión. Ha habido el caso de que gente que está trabajando en empresas de seguridad privada cuenta con orden de aprehensión. En el caso de un sujeto que tenía orden de aprehensión por homicidio del estado de Puebla y fue enviado para allá”, añadió.

Granados Torres, recordó que después del robo a la joyería de Plaza Galerías, han sostenido reuniones con los empresarios joyeros y de los centros comerciales, para que fortalezcan sus esquemas de seguridad.

“Puntualizaron más sus operativos, sus protocolos, generaron enlaces con empresas de seguridad privada que cumplieran con los requisitos y cumplieron totalmente”, abundó.

Asimismo, reveló que los martes en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), abren una mesa de ayuda para orientar a los empresarios, pues indicó que algunos solicitaron un plazo para cumplir la ley. No obstante, advirtió que no hay prórroga y que los que no cumplan con los esquemas de seguridad serán clausurados.

“Con las plazas comerciales que no estén en condiciones de cumplir vamos a continuar haciendo los cierres. En el caso concreto todos los empresarios están tratando de cumplir, nosotros instalamos una mesa de ayuda los días martes en la Secretaría”, refirió.

Al cuestionar al Secretario de Seguridad Ciudadana sobre sí los tres detenidos por el robo a una joyería de Plaza del Parque están relacionados con otros similares registrados en el municipio de Querétaro, aclaró que el tema es de la Fiscalía General del Estado, por lo que descartó dar información al respecto.

“Sí tenemos información, pero se trata de un tema exclusivo de Fiscalía. Sabemos que traen muy buen avance, pero el reporte lo tiene que entregar de manera oficial Fiscalía”, señaló.

Sin embargo, adelantó que el órgano autónomo ya tiene avances en la investigación.