Cumple gobierno de Querétaro recomendaciones de CONAVIM

El Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, recalcó que el estado de Querétaro cumple con las ocho recomendaciones que le emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), con el propósito de evitar la activación de alerta de género.

“Esas ocho recomendaciones se han seguido cumpliendo no solamente en los municipios donde se solicitó la alerta de género por las organizaciones civiles, sino por instrucción del gobernador se extendieron a todos los municipios, es decir, esas ocho recomendaciones se están acatando y cumpliendo en los 18 municipios”, recalcó.

Esto luego de que tres asociaciones de la sociedad civil la habían solicitado para seis municipios, por el número registrado de homicidios de mujeres.

No obstante, en febrero pasado la Comisión confirmó que no sería activada la alerta en el estado, pues no existían las condiciones para emitirla.

Granados Torres, garantizó que las ocho recomendaciones, entre las cuales se encuentran hacer las adecuaciones normativas respectivas y que cada municipio cuente con un espacio de atención, con personal especializado, para los temas de género, son acatadas y se cumplen en los 18 ayuntamientos.

Además, reveló que los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionales autónomos y descentralizados, toman cursos a distancia, por internet, respecto los basamentos y los principios de la cultura del género.

“Este es un primer avance, después se seguirá con un piso superior que implicará ya cursos a nivel presencial y con especialistas. Este es un ejemplo de lo que se sigue haciendo”, abundó.

Por tal razón, informó que en dos semanas la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), vendrá a evaluar el seguimiento que ha hado el Estado a las recomendaciones durante los últimos seis meses.

“CONAVIM emitirá una evaluación de ese seguimiento, a esas ocho recomendaciones, cualquier recomendación que sea implicará no que concluya y no que ya se olvide el tema, existe al respecto toda una política del gobernador para que de manera transversal se atienda el tema de género”, sostuvo.

El titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, indicó que derivado de dicho estudio espera que les vuelvan a señalar algunas sugerencias. Sin embargo, destacó que el Gobierno del Estado ya está preparado para atenderlas.

“Cada una de las cuestiones que tengan que ver con el tema de género, tienen que atenderse de inmediato son áreas de oportunidad porque definitivamente estamos en un punto de convergencia, donde queda por demás claro con todo lo que pasa en el contexto nacional que el tema de género debe primero visibilizarse”, concluyó.