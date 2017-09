Descartan Ley Seca en Querétaro, por fiestas patrias

Querétaro, 15 Septiembre 2017.- El Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, confirmó que este viernes 15 de septiembre, con motivo de las fiestas patrias, no habrá Ley Seca en Querétaro.

“No habrá ningún tipo de restricción y ningún tipo de llamado, prohibición para la venta, entonces existe absoluta libertad. Lo que corresponde al Gobierno del Estado no hay ninguna prohibición en ese sentido, no hay Ley Seca”, dio a conocer.

Reveló que al menos en los municipios de la zona metropolitana, Querétaro, El Marqués y Corregidora, así como en San Juan del Río, no estará prohibida la venta de alcohol.

No obstante, admitió que algún municipio todavía valora aplicar o no la Ley Seca, pero aclaró que dependerá de sus disposiciones normativas.



“Entiendo que los municipios también están en esa misma tesitura. Hay un reglamento, la venta dado las festividades, estará permitida, el municipio de Querétaro no tiene esa prohibición, tampoco en San Juan del Río y entendemos que en la zona conurbada tampoco existiría”, aseguró.

Granados Torres, sostuvo que Querétaro es un pueblo de paz y tranquilo, por lo cual, hay total libertad y confianza en que los ciudadanos harán un consumo responsable de bebidas alcohólicas.

Por lo tanto, hizo un llamado a celebrar una fiesta importante para los mexicanos y hacer un consumo de alcohol con responsabilidad.

“Se trata de una fiesta, es una de las más grandes fiestas que tenemos los mexicanos, que es la celebración de nuestra Independencia, somos un pueblo de paz, somos un pueblo tranquilo, entonces con esa confianza hay una libertad para que con responsabilidad se haga el consumo de bebidas alcohólicas”, recalcó.

También, el titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, recordó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Estatal (PoEs), implementa el Operativo Alcoholímetro, en el que participan 12 municipios del estado.

“Es de las corporaciones municipales y en ese sentido está dentro de la dinámica táctica que decidan las autoridades policiales”, concluyó.