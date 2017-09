Concesionará gobierno 150 taxis eléctricos en Querétaro

Querétaro, 13 Sep 2017.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, anunció que buscarán poner en marcha, en una primera fase, 150 taxis eléctricos en el estado, para disminuir la contaminación y abonar al medio ambiente.

En ese sentido, explicó que lanzará un programa para que los taxistas cambien su unidad, que usa combustible, por una eléctrica.

“Voy a sacar un programa ambicioso de taxis eléctricos para ser congruentes, los camiones que llegan son de gas y más taxis eléctricos vamos a ayudar a esta parte de bajar la carga de bióxido de carbono”, recalcó.

Para ello, reveló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la banca de desarrollo, ayuda con créditos para cambiar las unidades de taxi.

“Cambiar sus taxis y los voy a acompañar y los vamos a ayudar, está viendo el Instituto Queretano del Transporte (IQT), tal vez pudiéramos iniciar con 150 y de ahí iremos viendo”, abundó.

Aclaró que el gobierno sólo sería intermediario y que no destinaría recursos, pues la Ley no se lo permite.

“El Gobierno no puede darle dinero a un particular llegaría la Entidad Superior de Fiscalización Estatal y Federal y me observaría, y el que tendría problemas sería tu servidor”, apuntó.

El gobernador de Querétaro, destacó que estas serían las primeras concesiones que entregaría su administración, pues desde que arrancó no ha otorgado alguna.

“Pero serían de eléctricos con un apoyo de la banca de desarrollo”, abundó.

Recordó que la entrega de concesiones de taxi es responsabilidad única del Gobierno del Estado.

En cuanto el tema de los taxímetros, Domínguez Servién, consideró que estos no deben implementarse en la zona serrana, sólo en los municipios de la zona conurbada y San Juan del Río.

Por lo cual, aclaró que podría regresar una parte de la iniciativa de la Ley de Movilidad si llega en ese sentido.

“Viene también una parte de la iniciativa que voy a observar y voy a regresar si llega así, que quieren que también se pongan taxímetros en la Sierra, aquí no funcionan, son distancias largas, son muchas curvas, aquí tenemos que buscar otro esquema”, concluyó.