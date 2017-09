En octubre arranca campaña de salud contra influenza en Querétaro

Querétaro, 13 Sep 2017.- El Secretario de Salud Estatal, Alfredo Gobera Farro, informó que a finales de septiembre se espera que lleguen a Querétaro las vacunas contra la influenza, con motivo del próximo inicio de la temporada invernal, la cual arranca en octubre de este 2017 y finaliza en marzo del 2018.

“La temporada arranca de manera formal en octubre y culmina en marzo, es el periodo. Nosotros en el transcurso de este mes, finales del mes de septiembre estarán seguramente por llegarnos toda la vacuna”, indicó.

De esta forma, previó que este año llegue la misma cantidad que en la temporada invernal anterior, es decir, aproximadamente 510 mil vacunas.

Añadió que en cuanto arriben las dosis, iniciarán de inmediato con la campaña de vacunación contra la influenza.

Para ello, recordó que colocarán diversos puestos de vacunación, e incluso, adelantó, que buscarán incrementar el número de los mismos, para abarcar a una mayor cantidad de población.

Confirmó que serán establecidos en los centros comerciales, hospitales, en Plaza de Armas, frente a Del Sol, por mencionar algunos lugares estratégicos; y de manera intermitente, en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) y en las terminales de autobuses.

“Todavía que no empieza la temporada invernal de manera importante, hacer un llamado a toda la población. Lo que queremos es abarcarla en menor tiempo, que estemos vacunados los mismos, pero en menor tiempo”, sostuvo.

Debido a la temporada invernal, el titular de la Secretaría de Salud Estatal, informó que prevén un repunte del 30 por ciento en el número de enfermedades respiratorias en el estado.

“Es el comportamiento esperado en el año y hay que estar preparados para lo que viene porque nos espera un frío intenso en la temporada invernal”, recalcó.

Reveló que en lo que va del año han atendido alrededor de 350 mil casos de enfermedades respiratorias, entre las cuales, predominan las gripas.

“Una neumonía cuando no es debidamente atendida a tiempo, nos puede generar un problema que los puede llevar hasta la muerte si no es debidamente atendida, si se atiende a tiempo bajo los tiempos requeridos, en la forma requerida y en el lugar requerido, no hay mayor problema al respecto”, destacó.

Indicó que el grupo de edad de uno a los cinco años es el más afectado por las enfermedades respiratorias; seguido por el de seis a 14 años de edad; luego de los 29 a 40 años; y también el grupo de los adultos mayores.

“Que hay que tener especialmente cuidado con ellos, porque sus defensas bajan de manera significativa”, agregó.

Por lo tanto, Alfredo Gobera, recomendó a los queretanos a cubrirse de manera permanente; en caso de tener síntomas, evitar estar en lugares concurridos para no contagiar a las personas; lavarse las manos de manera permanente; y acudir con un médico lo antes posible.