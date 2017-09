Gala de poesía en Querétaro, en el Hay Festival 2017

Querétaro, 12 Septiembre 2017.- Durante casi dos horas, y ante un foro repleto de oídos, se llevó a cabo la gala de poesía en la sede del Museo de la Ciudad de Querétaro, como parte de las actividades del Hay Festival Imagina el Mundo.

En esta ocasión participaron tanto talentos locales como internacionales, entre los que se encontraban Hernán Bravo Varela, Malika Booker, Rocío Cerón Antonio Deltoro, Luis Felipe Fabre, David Huerta, Lee Maracle, Benjamín Moreno, Kohnny Payne y Horacio Warpola.



Benjamín Moreno fue quien diera lectura al título “Vacante”, de “Destino Manifiesto” de Luis Alberto Arrellano:

“Grita un letrero a intervalos

Chicks with dicks repite el niño a los que se acercan

en autos de colores

¿Escuchas el graznido?

Es un perro de agua atrapado en el bullicio nocturno

no puede dormir y exige silencio

bajo los árboles

Bajo los árboles se tienden los hondureños en su huída loca

al norte

¿Qué hay al norte?

¿Dónde queda al norte?

Más allá de los cerros zurcidos a balazos

o de los rostros flotando sobre hieleras de unicel

o de los grandes puentes para grandes ríos

y de los grandes oficiales negros para grandes puentes

para grandes ríos

qué queda del norte

sino agujeros en la pared

y bocanadas de humo químico que danza simétrico en los pulmones

Cristo te salvará

Cristo te redimirá

Cristo es la verdad y la vida

Cristo de los bosques

Cristo de las praderas

Cristo de los mares

Cristo del desierto

Cristo mineral

Cristo líquido amniótico

Cristo Cristo Cristal

Cristo Cristal y un foco

Cristo humo de humedades

Cristo sonrisa sin dientes

Cristo manos llagadas

Cristo brazos reventados

Cristo ojos explotados

Cristo fosas nasales carcomidas

Cristo no pasarán

Cristo Pa’ que aprendan a respetar

Cristo sigues tú pinche Barbie

Cristo en la puerta de tu casa

Cristo en la habitación de al lado

Cristo caminando entre los bares

Cristo granada de fragmentación

Cristo saliendo por más

Cristo llamada telefónica

Cristo el del carro blanco

Cristo Alfonso el dealer

Cristo Can Chis

Cristo Diablo

Cristo Teresa

Cristo Greñas

Cristo Virgilio

Cristo carita sonriente

Cristo crucifixión en un filamento

Cristo Isma que perdió la láser en un paso apresurado

Cristo entre nosotros

Cristo es la cabeza y su iglesia el cuerpo

Cristo explicativo”

(Gracias Luis Alberto, Gracias)

Los escritores y poetas, dieron lectura a media luz entre los muros del edificio histórico., entre los que se realizó también un homenaje al recientemente fallecido Doctor Ramón Xirou y donde las frases y las entonaciones resonaban y se permeaban en los rostros y expresiones de los asistentes.

En entrevista; Lee Maracle, quien participó con la lectura en inglés del título “Justicia Ciega”; expresó que se siente muy contenta con esta edición del Hay Festival Imagina el Mundo, recalcó que todas las experiencias son buenas, además de encontrarse muy agradecida con la respuesta del público queretano.



Por su parte el poeta y escritor Antonio Deltoro, expresó que participar en este tipo de foros se vuelve una experiencia totalmente auditiva, donde además ha tenido la oportunidad de participar en otros espacios dentro del programa cultural que se realiza en Querétaro.

Se refirió a la gala de poesía: “Estuve escuchando muy atento a la diversidad de voces y es sorprendente la participación de tanta gente que incluso ha pagado; esto para mi es inconcebible; ya que voy a cosas donde hay cinco o diez gentes y son eventos gratuitos, de tal manera que me parecen que es un prodigio”, aseveró el artista.

Dicho personaje, durante la velada dio lectura a distintos títulos de diversos libros, entre los que destaca “Los árboles que poblarán el ártico”, “El quieto” y “Balance de sombras”.

Finalmente David Huerta, puntualizó que este tipo de foros permite dar a conocer las nuevas creaciones literarias como lo fue para la presentación del libro “Luz de Colibrí” del autor Alberto Ruiz Sánchez, así como la presentación de su trabajo: El Ensayo sobre poesía bajo el título “El vaso del tiempo”; mientras que en la gala dio lectura del poema “El gorrión y el fuego”.

“Estoy muy contento con esta lectura de poesía; y para los escritores queretanos les aconsejo que tomen en cuenta la historia de su ciudad que es maravillosa y que lean la literatura mexicana, la literatura regional, la literatura universal y que no dejen de leer y propiciar que les pasen cosas, porque el gran maestro es el mundo y los libros son parte del mundo”, finalizó.