El Universo en tu mano, una guía visual hacia el Big Bang

Querétaro, 10 Septiembre 17.- La presentación que dentro del Hay Festival Imagina el Mundo, realizó Christophe Galfard, es en sí un paseo por millones y millones de estrellas; pues de la mano del físico se busca descubrir la historia del universo y explicó las dudas de adultos y niños del cómo surgen estos fenómenos espaciales.



Es una persona que busca acercar a las personas sin conocimientos especializados a la ciencia; incluso en Francia, su libro, el primero que no elabora para niños, ha sido nombrado como el mejor libro científico del año 2015; donde reconoció que muchas veces los adultos saben o conocen menos que los niños; y dicho ejemplar tiene por objetivo explicar de manera que cualquier lector entienda.

“Cuando eres niño sabes que ‘no sabes’ y cuando eres un adulto ‘piensas que lo deberías saber’ pero ninguna pregunta es estúpida sólo se debe de tener la confianza de preguntarlo”, expresó.

Recalcó que la curiosidad es lo que le permite a las personas y principalmente a los científicos ir más allá y descubrir cosas que antes parecían inalcanzables, como conocer el universo; de tal manera que el Doctorado en Física, quien estudió bajo la tutela de Stephen Hawking, logró adentrarse en el mundo de los hoyos negros y una gran paradoja de información que surge a partir de los años 70s.

“Antes de 1970 se encontraron unos objetos en el espacio, que eran puramente gravitacionales a los cuales se les llamó ‘hoyos negros’; y esos objetos no tenían gran importancia hasta que el profesor Hawking, descubrió el efecto cuántico y que se pasaban cosas extrañas con ellos, y cuando esto ocurre se evaporan”, agregó.

Es así como se estudiaron las teorías que implican la gravedad y los efectos cuánticos, que pudiera explicar la existencia de los hoyos negros y del Big Bang; y en su medida el origen del universo.

“Cuando por ejemplo lanzas una enciclopedia al fuego, en teoría si se recogen todos los pedazos, y el humo y las cenizas, se podría reconstruir, pero lo que pasa con los hoyos negros que lo que arrojes no la puedes reconstruir, esa es la paradoja de la información”, explicó.



Además tiene la teoría de que hacer física teórica es muy difícil pero entender los conceptos que vienen de la teoría física no es difícil; incluso series como Stars Trek o The Big Bang Theory que ayudan a populariza este tipo de conocimiento y generar una imagen con la que la sociedad se identifique y sea un posible referente entre las nuevas generaciones.

Finalmente el físico realizó la firma de libros en el marco de las actividades del segundo día de eventos dentro del Hay Festival Querétaro.