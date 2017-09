Baja incidencia delictiva en El Marqués: Calzada

Querétaro, 8 Septiembre 17.- El alcalde del Municipio de El Marqués, Mario Calzada Mercado, aseguró que ha disminuido la incidencia delictiva en la demarcación, específicamente en robo a casa habitación, robo a comercio y asaltos a mano armada.

Indicó que las zonas donde los delitos han disminuido, es en algunos Fraccionamientos que habían sido complicados como La Pradera, Los Héroes, Saldarriaga, así como la colindancia con la carretera 57, específicamente en los Parques Industriales.

Explicó que tienen 270 policías actualmente y esperan reforzar el cuerpo policíaco para lograr alrededor de 350 policías antes de concluir el trienio, esto para cubrir el crecimiento poblacional que existe.

“El Municipios de El Marqués tendría que tener 350 policías, es la cifra a la que aspiramos a llegar, no es fácil, queremos formar policías propios de las comunidades, no queremos abrir la convocatoria para que nos lleguen de todo el país y no sepamos ni quién llega”.