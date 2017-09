Perdonarán a vecinos de El Mirador, por muerte de persona

Querétaro, 6 Octubre 17.- El Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, reveló que la familia del empresario que falleció en el fraccionamiento El Mirador, en el municipio de El Marqués, tras ser sometido por algunos vecinos, tiene la intención de otorgarles el perdón.

“Me parece que hubo un acercamiento de la familia, no tengo la precisión, pero creo que así fue, en el sentido de que creo querían otorgarles el perdón a las personas que están vinculadas a proceso y es posible que en este asunto se llegue a un procedimiento abreviado, esto quiere decir que acepten su responsabilidad y queden en libertad, siempre y cuando reparen el daño”, explicó.

De esta forma, confirmó que los cinco asegurados y vinculados a proceso por este hecho, y quienes eran vecinos de la víctima, podrían quedar en libertad, siempre y cuando reparen el daño, tal y como lo pide la familia.

“Si están pidiendo la reparación del daño y en esa parte estamos”, abundó.

Asimismo, Echeverría Cornejo, sostuvo que este caso aún se encuentra en la fase de investigación complementaria, por lo que aún no hay nada definido.

“No recuerdo si teníamos un plazo de dos o tres meses, pero más o menos son los plazos que casi siempre nos dan. En algunos otros casos no dan hasta cuatro meses o dependiendo de la complejidad del asunto”, aclaró.

En otro tema, el titular de la Fiscalía General del Estado, reportó que hasta el momento no hay detenidos por el caso de la falsa alarma de saqueos en la capital que se registró el pasado cinco de enero.

Recordó que se lograron identificar a dos personas, de las cuales, una se presentó, se amparó y ganó dicho recurso legal.

“Hubo dos personas que ocasionaron pánico. El que se desplazaba en una motocicleta, este se amparó, se presentó amparado y en ese sentido ganó el amparo y me parece que ahí quedó el asunto”, añadió.

En el caso de la otra persona implicada, admitió que no ha sido localizado, pues se desconoce su nombre.

“Nosotros estamos trabajando todavía en la localización de esta persona, porque uno de ellos está perfectamente identificado y el otro no, entonces necesitamos la identificación del otro. El otro no lo hemos encontrado, el que está rapado, que se dieron a conocer, entonces el rapado es el que no hemos podido localizar”, abundó.

Hay que recordar que en su momento, Alejandro Echeverria, indicó que la sanción para quienes generaron una falsa alarma de saqueos en la capital, por el delito de sedición, sería de dos a 12 años de cárcel.

Incluso, informó que la Policía Cibernética había identificado a cuatro perfiles que iniciaron el rumor en redes sociales sobre un saqueo, por lo que, se inició la carpeta de investigación correspondiente.