Erradicará Pancho Domínguez pobreza extrema en Querétaro

Querétaro, 4 Sep 2017.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, informó que según la medición más actual del Coneval, del 2014 al 2016, bajó sólo un punto porcentual la pobreza extrema en la entidad.

Lo anterior al entregar 204 escrituras y 546 títulos de propiedad en los 18 municipios, en beneficio de 750 familias.

“Pero de pobreza extrema que es la que más lástima, la que duele, la que nadie se puede hacer a ningún lado, la disminuimos un punto”, indicó.

Señaló que se trata de pobreza extrema cuando una familia no tiene más que para comer una, tal vez dos veces al día, no tiene agua potable, electrificación y un techo firme.

De esta forma, Domínguez Servién, recordó que su compromiso es que en el 2021, al término de su administración, haya cero pobreza extrema en Querétaro.

“Voy a hacer todo lo que tengamos que hacer. Esa es la tarea”, garantizó, al tiempo de reportar que en dos años de su gobierno la pobreza disminuyó en cuatro puntos porcentuales.

“En estos dos años de gobernador ya estamos dando resultados y no yo, o datos gubernamentales, sino estamos pegándole a la pobreza. En pobreza del 2014 a hoy 2016, disminuimos cuatro puntos, hoy está menos gente fuera de la pobreza”, añadió.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (Sedesoq), Agustín Dorantes Lambarri, agregó que hay 635 mil queretanos que viven actualmente en condiciones de pobreza extrema.

Añadió que en los dos últimos años, 40 mil queretanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza y 16 mil más de condiciones de pobreza extrema.

Consideró que la entrega de escrituras y títulos de propiedad es importante, ya que la mayoría de los asentamientos irregulares no cuentan con los servicios básicos indispensables de agua, luz y drenaje, para tener una vida digna.

El Secretario de Desarrollo Social, recordó que llevan a cabo encuestas para hacer un levantamiento sobre las condiciones en las que se encuentran las comunidades de alta, muy alta y media marginación, con el fin de implementar una estrategia y disminuir las condiciones de pobreza y pobreza extrema en Querétaro.

Para saber con precisión qué personas, qué familias viven en condiciones de pobreza, pero sobre todo, cuáles son sus carencias y que no desperdiciemos el recurso público, que no lo llevamos a obras que no se necesitan, o demos el apoyo siempre a las mismas personas”, finalizó