Querétaro descarta aumento a tarifas del agua en 2018: CEA

Querétaro, 31 Agosto 17.- El Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Enrique Abedrop Rodríguez, garantizó que el próximo año no se contempla un aumento a las tarifas del agua potable en el estado de Querétaro.

De esta forma, confirmó que para el 2018 no tienen previsto aplicar un incremento a las diversas tarifas del agua potable que hay en en la entidad, ya que, explicó, de manera trimestral se da ya un ajuste en centavos.

“No, no estamos contemplando un aumento de tarifa para el siguiente año. Lo que pasa es que las tarifas vienen dado trimestralmente algún ajuste en centavos”, indicó.

Abedrop Rodríguez, recordó que actualmente ante la CEA hay registradas 427 mil tomas de agua en todo el territorio estatal.

“El número de usuarios en la demanda de agua está aumentado alrededor de un 10 por ciento”, reportó.

Estimó que el número de usuarios del agua potable en la entidad ha incrementado en un 10 por ciento en este año.

No obstante, aclaró que es difícil determinar una cifra exacta, pues hay condominios que no han sido entregados a los municipios debido a que los desarrolladores aún no terminan de construir la infraestructura necesaria para ofrecer este servicio.

“Ahora es difícil también ver el número de usuarios, porque hay muchos condominios que no han sido entregados, porque no han terminado la infraestructura los desarrolladores. Entonces en la medida que vamos recibiendo condominios, nos va aumentando el número de tomas”, explicó.

El Vocal Ejecutivo, reveló que el año pasado se consumieron 135 millones de metros cúbicos de agua en Querétaro.

“Depende el promedio con el que te quieras comparar, de cuál de las tarifas, tenemos varias. Entonces habría que sacar la suma”, sostuvo.

El acuerdo tarifario más reciente fue aprobado el 13 de diciembre del 2013, donde el Consejo Directivo de la CEA autorizó la modificación a la estructura tarifaria.

Las nuevas tarifas por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que presta la Comisión Estatal de Aguas entraron en vigor a partir del primero de enero del 2014.