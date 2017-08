Gobierno de Querétaro sostendrá reunión de seguridad con PEMEX

Querétaro, 29 Agosto 17.- El Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, informó que la próxima semana autoridades estatales y gente del área de seguridad y de operación de Petróleos Mexicanos (PEMEX), sostendrán reuniones ejecutivas, a fin de definir la estrategia que será implementada en Querétaro para el combate contra el robo de hidrocarburos.

En ese sentido, indicó que actualmente la dependencia que encabeza y PEMEX, mantienen diagnóstico sobre cómo se encuentra este delito federal en el estado.

De ahí que explicó, que la próxima semana trabajarán en esquemas diversos, en el fortalecimiento de los operativos que ya se realizan y en el intercambio de información.

“Al final quienes tienen un mayor conocimiento de la tecnología que tiene PEMEX implementada para la vigilancia y el cuidado de los ductos, son el personal operativo”, abundó.

Asimismo, explicó que la idea es lograr que en el municipio de San Juan del Río exista una unidad operativa de PEMEX, es decir, un grupo de especialistas altamente calificados y técnicos en la materia, que tendrían una capacidad de movilidad importante, para dar una respuesta más pronta y eficiente ante el hallazgo de una toma clandestina.

“La idea principal es que tengamos un contacto permanente con este personal operativo y que incluso exista una unidad que pueda estar, si no en la ciudad de Querétaro, si dentro del estado, por razón de diversas circunstancias, no solamente preventivas, si no también para tener una condición de respuesta”, enfatizó.