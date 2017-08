Atraería DIF estatal custodia de víctimas de atentado en Candiles

Querétaro, 28 Agosto 17.- El Director del Sistema Estatal DIF, Juan Pablo Rangel Contreras, informó que los menores que resultaron afectados en un ataque a balazos registrado en la colonia Candiles, en el municipio de Corregidora, podrían quedar bajo el resguardo del DIF Estatal.

Explicó que pedirían información a la Fiscalía General del Estado, para acreditar cuál es el problema.

“Voy a hablar con el procurador Carlos Fernández, porque nosotros tenemos la facultad y la obligación de coadyuvar con cualquier caso donde veamos que existe un riesgo sobre alguna niña o niño adolescente en nuestro estado. A nosotros nos van a tener que acreditar cuál es el problema y el móvil, no sé, no quiero suponer nada, pero si nosotros no vemos las características adecuadas dentro de su familia, los niños tienen que estar bajo el resguardo del DIF Estatal, sin lugar a duda”, recalcó.

Advirtió que en caso de detectar que la familia de los menores no tiene las condiciones adecuadas para que regresen, los niños tendrán que estar bajo el resguardo del DIF Estatal.

“Lo que tenemos que hacer es pedirle a la Fiscalía que nos proporcione la información adecuada o necesaria para poder velar por los intereses de estos niños”, puntualizó.

Dijo que la Fiscalía tendría que ponerlos a disposición del DIF estatal, si ven que hay la posibilidad de la comisión de un delito, “y eso evidentemente ya se dio, que fue un ataque. Entonces seguramente la Fiscalía nos lo va a poner a disposición”.

Rangel Contreras, recordó que el DIF Estatal tiene la obligación de apoyar en cualquier caso, donde se vea que existe un riesgo para la integridad y el sano crecimiento de una niña, niño o adolescente, esto a fin de velar por sus intereses.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, el ataque a balazos en Candiles, está relacionado con grupos delictivos rivales dedicados al narcomenudeo y al robo de hidrocarburos en el estado de Guanajuato.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, reveló que tienen conocimiento de que un grupo delictivo del estado vecino se vio afectado por la familia de Candiles, y en respuesta, se dio el ataque donde fallecieron un adulto y un menor de 13 años de edad.

La familia afectada, originaria de Michoacán, radicó en Guanajuato y después se asentaron en Querétaro; aunque sus negocios están en Michoacán y Guanajuato.