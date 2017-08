Gobernador descarta recurrir a Ejército para seguridad en Querétaro

Querétaro, 28 Agosto 17.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, descartó que sea necesario solicitar apoyo al Ejército Mexicano o a la Gendarmería, para aumentar la seguridad en Querétaro.

Esto ante los cuatro hechos ocurridos en el último mes en San Juan del Río, Cadereyta, Lomas de Casa Blanca y Candiles.

En ese sentido, recalcó que no hay alerta en materia de seguridad en Querétaro, pues consideró que esos eventos no son actos delincuenciales, sino psicológicos y sociológicos.

“Ha habido cuatro eventos en el último mes que han sacudido al estado, no hay una alerta en Querétaro, no hay para pedir cuerpos ni del Ejército, ni de la Gendarmería, ni de la Policía Federal”, sostuvo.

Asimismo, señaló que hablará con el comandante de la décimo séptima zona militar, Carlos César Gómez López, para pedirle que el Ejército no haga presencia en algunos hechos delictivos, pues eso provoca mayor preocupación en los ciudadanos.

“Voy a hablar con el general, no tiene que estar el Ejército y lo único que me está provocando es mayor preocupación de la ciudadanía, cuando no tienen que estar y llegan a veces hasta con tanquetas, y no tiene que estar el Ejército, no lo pedimos”, refirió.

Respecto a la adquisición de 11 C16, comandancias móviles, Domínguez Servién, detalló que cuentan con la más alta tecnología, señal satelital, videocámaras y salas de crisis.

Agregó que serán distribuidas en los municipios de la zona metropolitana y que estarán conectadas a los C4; cada una tiene un costo de 9.4 millones de pesos.

Adicionalmente, precisó que en diciembre próximo estará listo el inmueble del Centro de Análisis de Inteligencia para la Seguridad, antes conocido como C5, para que esté en operación en febrero del 2018.

“Que dará más elementos a los policías. Estamos trabajando muy fuerte. Desgraciadamente nos han pasado todos estos hechos que de inicio parecieran actos delincuenciales y que no son”, reiteró.

Domínguez Servién, indicó que este miércoles asistirá al Consejo de Seguridad Nacional, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, donde alzará la voz para señalar que los actos delictivos están mal evaluados en los estados, pues sólo en Querétaro, recalcó, la denuncia ha incrementado en un 35.5 por ciento.

“Hoy los ciudadanos, las víctimas, están teniendo confianza en el primer remitente”, subrayó.

Incluso, reveló que la Procuraduría General de la República (PGR), replicará el sistema del primer respondiente del proyecto Cosmos en todo el país.