Gobernador pide imparcialidad en supuesto enriquecimiento ilícito de Anaya

Querétaro, 23 Agosto 17.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, pidió a la autoridad competente imparcialidad en el caso del supuesto enriquecimiento ilícito de la familia política del presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés.

“Que sea la autoridad imparcial y que vea lo que yo no puedo negar ante todos los queretanos, el patrimonio del señor Nino ha estado todo el tiempo, no sé el valor, pero como queretano reconozco que ha sido un hotelero y restaurantero de toda la vida en Querétaro”, señaló.

El mandatario estatal, recalcó que Donino Martínez Díez, quien es suegro de Ricardo Anaya, forjó su patrimonio desde hace muchos años en base a sus negocios que tiene en materia hotelera y restaurantera en el estado.

“Ponen a su suegro, que todos los queretanos conocemos a Donino, de toda la vida yo recuerdo que ha tenido el hotel Flamingo que está en Constituyentes, es el dueño de toda la vida, en Tequisquiapan también de restaurantes. Entonces el patrimonio ahí está”, sostuvo.

Del mismo modo, calificó a este tipo de información como una “ebullición política”, de cara al inicio del proceso electoral federal 2018.

“Pero esto ya es para mí ebullición política a días de que se abra el primero de septiembre el proceso electoral federal para las siguientes elecciones”, recalcó.

Asimismo, consideró que es muy pronto para vislumbrar un escenario para la elección federal y local.

En otro tema, Domínguez Servién, confirmó que en 15 días arrancará la invasión social que anunció para la zona de Menchaca, por un monto de 60 millones de pesos.

“Ya se ganaron las licitaciones el día martes y estaremos empezando a más tardar en 15 días la invadió social para tratar de darle la vuelta a Menchaca”, recalcó.

Informó que el martes se concluyeron los concursos de licitación de las obras que serán ejecutadas en la colonia, con el propósito de reconstruir el tejido social.

“De ahí irnos a otras colonias que anuncié como Peñuelas que tengo mucho interés con las pavimentaciones”, abundó.

En otro orden de ideas, el gobernador, consideró que aún no saben si es viable o no el arrendamiento de una parte del Parque Bicentenario.

“No hay una decisión, no hay nada, no sé si es viable o no, no tengo ni la seguridad porque no lo conozco”, aclaró.

Indicó que para conocer los pros y contras, sostendrá una reunión con el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, en la que también estará presente el Secretario de Turismo Estatal, Hugo Burgos García.