Poder Judicial de Querétaro desestima narcomantas en Celaya

Querétaro, 14 Agosto 17.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, consideró que la aparición de supuestas mantas con mensajes de amenaza de un cartel del crimen organizado en Celaya y Apaseo el Grande, Guanajuato, no implica que se deba reforzar la seguridad en Querétaro.

En ese sentido, destacó que las autoridades estatales constantemente blindan las fronteras de Querétaro con el estado vecino, para evitar situaciones de riesgo al interior del territorio estatal.

“Reforzar la autoridad que es lo que ha estado haciendo el estado de Querétaro, simplemente es reforzar esa vigilancia, lo que ya se ha venido haciendo con mucho éxito y yo creo que nuestras autoridades están atentas a todo ello, no necesitamos un extra mayor, yo creo que lo que se está haciendo, se está haciendo bien, y va por buen camino”, recalcó.

Del mismo modo, señaló que incluso la autoridad estatal ya ha reforzado y extremado la vigilancia con Guanajuato, Michoacán y el Estado de México, lo cual ha dado resultados positivos.

“Como pudiera poner en riesgo al estado es que se han tomado las medidas ya desde hace tiempo por nuestras autoridades, en el sentido de extremar vigilancia con los estados colindantes Guanajuato Michoacán Estado de México, y en todas estas zonas están siendo más que atendidas”, recalcó.

Recordó que la instrucción del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, a las autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno ha sido estar atentos, para evitar que algún grupo delictivo quiera adentrarse a Querétaro.

“Para verificar, como mencionaba el gobernador, si algún grupo delictivo quisiera adentrarse a Querétaro, estar muy atentos todos los niveles de gobierno para atender las circunstancias que se pudieran presentar”, apuntó.

Respecto a las supuestas mantas que aparecieron en Celaya y Apaseo el Grande, la titular del Poder Judicial, consideró que se trata de “simples mantas” con las que alguien pretende intimidar a la ciudadanía.

No obstante, Rosillo Garfias, sostuvo que las autoridades de Guanajuato sí deben tomar las medidas conducentes en protección de su población.

“Cada uno de los estados tiene su propia problemática. No me atrevería a calificarla como una narcomanta, la calificaría como una manta simplemente”, indicó.

En ese sentido, enfatizó que ningún estado de la República Mexicana está exento de tener actos de violencia.

“Estar muy atentos, para desde la trinchera que cada uno tenemos, enfrentar la situaciones que correspondan dentro del ámbito de nuestras competencias”, concluyó.