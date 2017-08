Determinarán situación jurídica de implicada en homicidio de Cadereyta.

Querétaro, 11 Agosto 17.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, aseguró que hoy se determinará la situación jurídica de la menor implicada en el homicidio del joven Stalin Jaimes en Cadereyta.

“Hay una menor que se encuentra involucrada y el día de hoy se resolverá su situación jurídica. El Juez de Control tendrá la audiencia con esta jovencita, para ver desde su declaración, qué nos dicen los abogados defensores, y la Fiscalía en su caso”, precisó.

Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado, reportó que en esa audiencia solicitará su vinculación a proceso y que se le imponga la medida cautelar de internamiento preventivo, por el delito de homicidio calificado.

Asimismo, Rosillo Garfias, descartó que haya más involucrados en este asesinato, pues hasta ahora la Fiscalía solicitó sólo la orden de aprehensión en contra de la joven menor.

“No nos ha presentado ninguna carpeta de investigación con respecto a otras personas”, afirmó.

Del mismo modo, la titular del Poder Judicial, recordó que la pena máxima que puede alcanzar un menor de edad, por cualquier tipo de delito, es de cinco años de internamiento.

“Todo esto tiene que analizarse de acuerdo a las diferentes edades”, subrayó.

En relación al caso del menor Stalin Jaimes, aclaró que los papás de la imputada de 15 años son corresponsables, y que por tal razón, ellos enfrentarían el pago de la indemnización a la familia del joven de 13 años de edad, que sería de hasta cinco mil días de salarios mínimos, más los gastos funerarios.

Explicó que en la audiencia inicial se llevará a cabo la depuración de pruebas y posteriormente la audiencia de juicio. Al tratarse de una menor de edad, recalcó que habrá un cuidado más especial, pues al grabarse la audiencia en audio y video no se vea su rostro.

“Que no se saque a la luz pública su nombre. La autoridad tiene la obligación de vigilar que sus datos sean reservados. Al término del tratamiento o de la pena que se les imponga por parte del juzgador puedan incorporarse a una vida lo más normal que se pueda después de un tropiezo de esta naturaleza”, enfatizó.

Respecto a la difusión del nombre y fotografía en redes sociales de la imputada de 15 años, señalada como probable responsable de la muerte de Stalin Jaimes, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sostuvo que la autoridad no lo puede evitar, pues no mandan sobre voluntades de otros que no son sujetos a proceso.

“Si esa familia, esos amigos, difunden las imágenes y todo, ahí nosotros no podemos evitarlo”, finalizó.