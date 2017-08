Comité promotor de alerta propondrá terna para IQM en Querétaro

Querétaro, 8 Agosto 17.- Las integrantes del Comité Promotor de la Activación de la Alerta de Género contra las Mujeres del Estado de Querétaro, indicaron que presentarán una terna de candidatas para asumir la dirección del Instituto Queretano de las Mujeres.

Al insistir en que el cambio de directora afecta gravemente los trabajos que hacen en el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la alerta de violencia de género, resaltaron que la siguiente titular debe de ser una mujer capacitada, sensible y de probada trayectoria, en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

La activista Maricruz Ocampo indicó que el cargo no debe de ser utilizado para pagar favores políticos a personas que no están capacitadas, ya que de ser así solamente se hace una simulación sin importar el bien de las queretanas, ya que al poner una mujer no capacitada, se pierde tiempo en capacitarla y a la gente que ingrese a la institución con ella.

Explicaron que este cambio sí afecta el seguimiento a las recomendaciones, ya que ella era la única persona dentro del Instituto que le daba seguimiento al tema y ninguna otra funcionaria acompañaba los asuntos, además enfatizaron que actualmente tampoco son capaces de desempeñar el cargo de dirección.

Esto se suma la difícil situación que se vive en el estado por la desaparición de mujeres y niñas, ya que en los casos correspondientes no se activa ni la Alerta Amber, ni la Alba, además de que los asesinatos de mujeres siguen sin ser clasificados como feminicidios, subrayó Carmen Consolación González Loyola.

“De acuerdo a la revisión que nosotros realizamos en la página Web de la Fiscalía General, encontramos que tan solo de enero a julio encontramos 21 jóvenes desaparecidas y niñas, la mayoría oscila entre los 13 y 19 años, sin embargo no aparece ninguna activación de la alerta (…) en cuanto a las mujeres adultas hay 10 mujeres desaparecidas y tampoco se ha activado la alerta Alba”.

Finalmente comentaron que la siguiente semana vendrá la CONAVIM revisar los avances en la entidad y a pesar de que en el papel “seguramente saldrá bien” Querétaro en la realidad siguen sin ser capacitados los servidores públicos y sin aplicar los protocolos correspondientes en la materia que recientemente fueron creados.