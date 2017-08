Sistema anticorrupción en Querétaro va en serio: Gobernador

Querétaro, 8 Agosto 17.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sostuvo que la detención de un funcionario por cohecho, es una advertencia a los funcionarios para que sepan que los actos de corrupción cometidos serán castigados.

Lo anterior luego de que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, dio cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un Juez de Control, en contra del Secretario General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Abraham Tovar, como imputado del delito de cohecho.

“Es nuevamente un llamado, si hicimos este Sistema Estatal Anticorrupción en menos de un mes ya van dos casos, uno de la administración pasada, una de esta administración. Este es un llamado para todos los funcionarios, para los que se fueron porque siguen vigente, y para los que están. Esto va en serio, no es un juego”, recalcó.

De esta forma, advirtió que este no es un juego y que el Sistema Estatal Anticorrupción va en serio, pues esas detenciones son los primeros resultados.

“Ellos son totalmente autónomos y yo respeto al 100 por ciento su trabajo”, refirió.

Asimismo, Domínguez Servién, enfatizó que su Gobierno se comprometió con los queretanos a erradicar la corrupción y aplaudió que el Sistema Estatal Anticorrupción rinda resultados, pues es la única forma de darle credibilidad a las instituciones.

“A mí me da gusto que este Sistema Anticorrupción Estatal que además es el único completo en todo el país, esté ya funcionando”, recalcó.

Al mismo tiempo, adelantó que la Secretaría de la Contraloría del Estado debe tener abiertas más carpetas de investigación en contra de servidores y exservidores públicos, las cuales, aclaró, serán tomadas en cuenta por decisión del Fiscal Anticorrupción y los magistrados administrativos.

“Ya decidirán si los toman y le dan seguimiento, pero no tengo ni idea, porque al ser autónomos no me meto, ni sé que es lo que piden o lo que no piden, ellos pueden hacerlo, además de que están vigilados por cinco ciudadanos para darle seguimiento de que están actuando de forma correcta”, abundó.

Respecto a la clausura de los restaurantes de mariscos La Carreta del Pacífico ubicados en la capital y en Corregidora, supuestamente vinculados con el delegado de Tlahuac, el gobernador, Francisco Domínguez Servién, confirmó que el Gobierno de la Ciudad de México ya tuvo contacto con él y que lo único que le pidieron es estar al pendiente por si en algún momento solicitan alguna información.

“Nos ha pedido que estemos pendientes, todavía no tengo”, concluyó.