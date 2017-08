Baja 50% índice de madres adolescentes en Querétaro

Querétaro, 7 Agosto 17.- El Director del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Manuel Alcocer Alcocer, aseguró que el número de madres adolescentes en Querétaro ha disminuido hasta en un 50 por ciento en los últimos dos años.

En ese sentido, informó que del total de nacimientos que hubo en el 2016 en el estado, en el 10 por ciento de los casos se trató de madres menores de edad, cuando hace dos años atrás, eran el 20 por ciento de los nacimientos.

“En Querétaro debemos estar entre el 10 y 12 por ciento de las embarazadas hoy día son madres adolescentes, si lo valoramos con lo que sucedía hace uno o dos años, estaba cerca del 20 por ciento. Si tomamos en cuenta que en Querétaro nacen alrededor del 2016, de 40 mil niños en el año, hablamos de alrededor de cuatro mil infracción, cinco mil madres”, señaló.

Hay que recordar que el año pasado nacieron 40 mil niñas y niños en Querétaro.

Sostuvo que la disminución del índice de madres solteras se debe a los trabajos de coordinación que hay entre la Secretaría de Salud Estatal y la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), para fomentar medidas de prevención entre los alumnos de ese nivel educativo, primordialmente en primaria y secundaria.

“A que todas las medidas que se han tomado de prevención, nos ha permitido disminuir el índice de madres adolescentes, educación a nivel de las escuelas en asociación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), USEBEQ, toda la cuestión del primer nivel de atención médica en la que asiste al dar pláticas, a hablar de métodos de planificación familiar, educación sexual”, detalló.

Alcocer Alcocer, reveló que actualmente en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, atienden en promedio al mes a mil mujeres por embarazo, de las cuales, alrededor de 150 son madres adolescentes.

Advirtió que en todos los casos, al ser menores de edad, entran al grupo de embarazos de riesgo. No obstante, destacó que el personal médico trabaja para que lleguen a buen término.

Aunado a ello, apuntó que tienen vigilancia continua para el control del embarazo, seguimiento permanente y se les otorga una orientación en materia de planificación familiar.

“Una vez que ya se embarazaron las niñas, las jovencitas, es el apoyo que damos a nivel de los hospitales, en particular, el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, para cuidar adecuadamente a estas pacientes, y de esta manera, evitar al máximo los riesgos”, refirió.

Añadió que en el mayor número de los casos de madres adolescentes se logra llevar la gestación arriba de las 38 semanas y que en más del 28 por ciento, el bebé nace por cesárea.

“Depende de las condiciones, el índice de cesárea en el Hospital de Especialidades el día de hoy es alrededor del 28 por ciento en general y evidentemente que en el adolescente pudiera aumentar un poco más”, indicó.

Asimismo, garantizó que no se ha registrado la muerte de una mamá menor de edad, durante el alumbramiento.

Manuel Alcocer, reportó que Querétaro ocupa el menor índice de muerte materna en el país.

Reveló que la mamá más joven de la que tienen registro y que atendieron en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer tenía 12 años de edad; descartó que los embarazos de madres adolescentes sean producto de una violación.

“Lo tenemos muy controlado, la medicina preventiva nos permite proteger a todas aquellas mujercitas que han sido violentadas. De manera excepcional cuando esa paciente no acude, no demanda, no nos enteramos, pudiera ser el caso, pero es excepcional”, finalizó.