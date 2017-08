Daniela Correa asumirá dirección estatal de registro civil en Querétaro

Querétaro, 2 Agosto 17.- El Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, anunció que Daniela Correa Ruiz, saldrá del Instituto Queretano de las Mujeres (IQT), para asumir el cargo de Directora Estatal del Registro Civil.

“Dado que la oficina del Registro Civil se quedó sin titular, puesto que la anterior asumió un cargo en la magistratura del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la titular del Instituto Queretano asumiría en los próximos días la Dirección del Registro Civil”, anunció.

De esta forma, el funcionario, explicó que el cambio se debe a que la anterior titular del Registro Civil ocupó un cargo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al quedar libre se decidió elegir a Daniela Correa, pues hay confianza en su trabajo.

“Hay confianza en sus capacidades de organización, sobre todo porque en el tema de registro civil existe mucha población vulnerable, las comunidades en las que se requiere que el primer acto de justicia social para una persona llegue es el acta de nacimiento gratuita”, añadió.

Asimismo, garantizó que los trabajos que se llevan a cabo actualmente en el Instituto Queretano de las Mujeres (IQT) tendrán continuidad, como es la implementación de las ocho recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), para no activar la alerta de género en el estado.

Lo anterior luego de que activistas y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación y molestia por este cambio, ya que consideramos que lejos de contribuir a mejorar las condiciones de violencia que viven las mujeres en Querétaro, este movimiento de piezas puede tener repercusiones negativas en la defensa de los derechos humanos de las féminas.

“Yo les diría a las personas que están inquietas, que primero, esperemos a los procedimientos, en segundo lugar, que si es el tema del cambio, es muy simple, todo el trabajo es institucional, y cualquier persona que llegue se tendrá que atender a esos lineamientos y a ese trabajo institucional. De tal manera que no puede estar en riesgo el trabajo institucional. Si la persona que llegue no cumple con las condiciones que se le imponen, entonces el trabajo institucional no puede ser afectado por una persona, quién esté o quien llegue”, recalcó.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, precisó que un consejo del Instituto elegirá a su nueva titular a más tardar en dos semanas.

Del mismo modo, Granados Torres, anunció que este mes vendrá la CONAVIM para evaluar la segunda etapa de las ocho recomendaciones que emitieron a Querétaro en febrero pasado.

“Tendremos que rendir nuestros informe en las próximas semanas y sobre ese informe la CONAVIM nos va a evaluar, no solamente se trata de que crean los que les decimos, vienen a constatar, a hacer su propia investigación”, precisó.

Granados Torres, señaló que por lo menos una vez, cada dos semanas, entrega al gobernador un reporte sobre cómo va la implementación de las recomendaciones, de la construcción del marco jurídico y de la coordinación interinstitucional.