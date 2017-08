Revisarán actos de corrupción en arrestos y reclusión en Querétaro

El gobernador del estado, Francisco Domínguez, aseguró que serán revisados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los actos de corrupción cometidos en Querétaro durante todas las etapas relacionadas con el arresto y posterior reclusión.

Lo anterior luego de que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016, hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer que 311 personas, por cada mil privadas de la libertad, fueron víctimas de actos de corrupción durante las etapas relacionadas con el arresto y posterior reclusión en Querétaro.

El mandatario estatal aseguró que será revisado este tema, pues expresó que “sería terrorífico” que una persona esté en la cárcel, sin haber cometido un delito.

“Si ahí está el Sistema (Estatal Anticorrupción) para que revisen cualquier, pero sería terrorífico para mí como gobernador que una persona esté en la cárcel sin tener que estar”, sostuvo.

Asimismo, señaló que aunque las prisiones del estado tienen buenas calificaciones, este tema dado a conocer por el Inegi no deja de preocuparles, por lo que, reiteró, será revisado.

“Querétaro lo califican en estos datos que saca el INEGI de sus Ceresos no hacinados, no apretados, todo lo contrario, están al 60 por ciento. Entonces son buenos datos que saca el Inegi. Otra vez bien por los Ceresos del estado de Querétaro, sin dejar de ver estos casos que no llega a la media nacional”, abundó.