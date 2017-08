Policía de Corregidora no han recibido amenazas del crimen organizado

El alcalde, Mauricio Kuri González, recalcó que el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Corregidora, José Luis Rodríguez Aboytes, así como los mandos de la misma, no han recibido amenazas por parte de grupos del crimen organizado.

Lo anterior luego del asesinato del director de la policía de Celaya, que es un municipio vecino de Corregidora.

De esta forma, al cuestionarle sobre si es necesario incrementar la seguridad de cada uno de ellos, señaló que esa es una decisión personal del secretario y sus mandos.

Por su parte, descartó que tras los hechos registrados en Guanajuato, él vaya a aumentar su propia seguridad.

“(¿Han recibido amenazas?) No que yo sepa. (¿Es necesario que refuercen su seguridad?) Yo creo que los mandos dependerá de ellos, deberán analizarlo, será una decisión de ellos, por mi parte no”, recalcó.

Asimismo, el presidente municipal de Corregidora, recordó que en lo que va de su administración han dado de baja a más de 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ya que no reunían los requisitos para ser policías.

Por lo cual, señaló que es confiable su policía, conformada por 410 elementos, pues aprobaron su evaluación de control de confianza.

“La parte que más me preocupa es el tema de la policía, que no tenga policía contaminada con el crimen organizado. Eso (el control de confianza) no garantiza al 100 por ciento que no pudiéramos tener algún problema, por eso hay que estar muy al pendiente”, añadió.

Aunque, Kuri González, admitió que no están exentos de que alguno pudiera estar involucrado con el crimen organizado.

“Todos tienen su examen de confianza, pero no con ese examen estamos exentos de que nos pueda pasar algo, hay que estar muy al pendientes todos los días, con la policía, reconociéndolos, apoyándolos y revisándolos, y auditándolos”, advirtió.

El alcalde, señaló que en el año van cerca de 900 ejecuciones en Guanajuato, por lo cual, sostuvo que tendrá mucho cuidado y que no dejará que por ninguno motivo se contamine a Querétaro, esto al estar a cargo de un municipio colindante con el estado vecino.

“Lo que yo estoy viendo es proteger la frontera del municipio”, abundó.

Para ello, también destacó que es necesaria la participación de los tres niveles de gobierno y del Ejército Mexicano, así como de todos los sectores de la sociedad; estos últimos con el respeto a las leyes y a la autoridad.

“El tema de cualquier cuestión que vean mal, que vean sospecha que nos hablen y todas estas llamadas las tomamos muy en serio”, finalizó.