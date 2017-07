Maestros de Querétaro obligados a realizar tercera evaluación

Querétaro, 31 Julio 17.- El Secretario de Educación Estatal, Alfredo Botello Montes, confirmó que en Querétaro alrededor de 50 docentes de educación básica realizarán la última y tercera evaluación obligatoria del desempeño docente aplicada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Esto luego de que dicho instituto anunció que del primero de septiembre al 26 de noviembre del 2017, se llevará a cabo la tercera evaluación obligatoria del desempeño docente, en la que mil 780 profesores de educación básica y media superior de todo el país tendrán su última oportunidad.

Informó que alrededor de 50 maestros de nivel primaria y secundaria en el estado estarán sujetos a realizar dicha evaluación, tras no haber aprobado las dos evaluaciones anteriores.

“Maestros en cuanto a realizar su tercera oportunidad, esto es que no han acreditado en dos ocasiones esta evaluación y esta es la última oportunidad. Realmente sí nos ha ido bien en cuanto ve a la calificación que nuestros maestros han tenido en el caso de Querétaro”, recalcó.

De esta forma, reiteró que en caso de que los docentes no pasen la evaluación serán dados de baja frente a grupo, pero se buscará reinstalarlos a áreas administrativas de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

“¿Qué pasaría con estos maestros? Es que ya no estarían frente a grupo, pero se buscaría alguna plaza administrativa para que no se violentaran sus derechos laborales. Son aquellos maestros que hubieran participado en dos evaluaciones y por si alguna causa tuvieran el que no acreditaran la tercera evaluación, no estarán frente a grupo, pero sí tendrán alguna función de carácter administrativa”, añadió.

Asimismo, Botello Montes, sostuvo que los maestros ya están convocados para la aplicación de la evaluación, por lo que confía en que tendrán resultados positivos.

“Ya están convocados y se están preparados y yo confío en que no haya algún caso en que tengan que pasar a un área administrativa. Al sistema educativo de lo que es educación básica en cualquiera de las áreas de USEBEQ”, recalcó.

Respecto a la contratación que hará la Secretaría de Educación Pública (SEP) de dos mil maestros de inglés en el país, el titular de la Secretaría de Educación Estatal, aclaró que estos ingresarán al sistema de las escuelas normales públicas, con el objetivo de capacitar a los maestros normalistas que están por egresar y que salgan con un inglés nivel B1.

“La contratación no es para los centros escolares en general. Es para que ingresen al sistema normal, de las normales públicas. Lo que se pretende es darle mayor formación en inglés a los maestros normalistas para al momento de mudar en nuestro sistema educativo con mayores horas de inglés tengamos estos maestros y el maestro en general tenga estas bases de inglés”, aclaró.

Del mismo modo, señaló que en el caso de los docentes que ya están frente a grupo, tomarían cursos adicionales para que se preparen en el esquema del inglés.

“Una vez que ya se tenga la aplicación de los nuevos programas escolares que iniciarán a partir del 2018”, finalizó.