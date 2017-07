Cadereyta mantendrá nombramiento de Pueblo Mágico: Bolaño

Querétaro, 28 Julio 17.- El alcalde, León Enrique Bolaño Mendoza, garantizó que el municipio de Cadereyta no perderá el nombramiento de Pueblo Mágico.

Lo anterior tras dar a conocer que al inicio de la administración tenían más de 40 observaciones emitidas por parte de la Secretaría de Turismo Federal y que ponían en riesgo tal nombramiento, en embargo apuntó que trabajaron duro para solventarlas en su totalidad.

“En su momento sí eran más de 40 observaciones, pero todas se tuvieron que subsanar todas absolutamente. No (no hay riesgo de perder el nombramiento) tengo toda la certeza de que no, siempre y cuando, se siga manteniendo y como cualquier otro lugar Bernal, Jalpan, San Joaquín, tiene que mantener estas reglas para que puedas mantener ese nombramiento, si no lo haces, lo vas a perder”, consideró.

De esta forma, reveló que han tenido que realizar varias acciones en materia de reglamentación, imagen urbana, servicios, información, entre otras, para cumplir con la normatividad y no poner en riesgo el nombramiento.

“Al inicio de la administración teníamos muchas recomendaciones por parte de la Secretaría de Turismo Federal precisamente para mantener el nombramiento de Pueblo Mágico”, recalcó.

Bolaño Mendoza, recordó que actualmente invierten 29 millones de pesos, de recursos federales y estatales, en la modernización de calles y avenidas de la cabecera municipal, así como señalética, instalación de paradores de microbuses, información turística, jardinería y mantenimiento a los monumentos.

“Cambiando muchas que eran de empedrado por adocreto para modificar la imagen de las calles de la cabecera municipal. Comenzando a poner señalética que también ya iniciamos también el cambio, instalación de paradores de microbuses, información turística que esté visible y acorde, jardinería, mantenimiento a los monumentos, entre otras cosas más”, detalló.

Aunado a ello, señaló que otros 38 millones de pesos son destinados para el Bulevar de Boyé y el Libramiento de Vizarrón.

“Se nos autorizaron diferentes tipos de obras. El Bulevar de Boyé que también es un pueblo importante para Cadereyta por su gastronomía y Festival Gastronómico, el Libramiento de Vizarrón, entre otras, estamos hablando de cerca de 67 millones de pesos”, añadió.

El presidente municipal, sostuvo que para no perder el nombramiento de Pueblo Mágico han recibido apoyo de la Secretaría de Turismo Estatal para difusión, actividades, eventos y gestiones.

“Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado, al Gobierno del Estado, se hicieron las acciones que se tenían que realizar y las hemos ido subsanado y seguimos trabajado en ello”, concluyó.