Sector Salud en Querétaro atiende casos de hepatitis C

Querétaro, 28 Jul (Notimex).- Las instituciones de salud del sector público en Querétaro informaron que en 2016 se registraron 605 casos de hepatitis A, en tanto que en lo que va de este año se han registrado 169 casos.

Indicaron que en relación a hepatitis B se confirmaron siete casos el año pasado y 11 casos más con diagnóstico de Hepatitis C, que ya puede ser tratada en Querétaro a través del Seguro Popular, reportó la Secretaría de Salud del gobierno estatal.

En el marco del Día Mundial de la Hepatitis, que se conmemora el 28 de julio de cada año, la dependencia indicó que esas cifras se encuentran dentro de un comportamiento esperado.

“Indicó que las hepatitis virales son una de las causas principales de daño hepático en México y existen cinco tipos virales: A, B, C, D y E, los tipos de hepatitis más prevalentes a nivel mundial”.

La hepatitis A es la más frecuente, particularmente en los niños, y se transmite cuando alguien ingiere agua o alimentos contaminados con heces infectadas o por malas prácticas higiénicas y de saneamiento.

Las medidas generales de prevención para la hepatitis A son lavarse las manos con abundante agua corriente y jabón antes de comer y después de ir al baño, no consumir pescado o mariscos crudos y beber agua purificada o hervida.

Por otro lado, la hepatitis B puede provocar un amplio abanico de síntomas, desde malestar general hasta enfermedad hepática crónica que, a la larga, puede desembocar en un cáncer de hígado.

Se transmite a través de fluidos corporales infectados como la sangre, la saliva, el semen, las secreciones vaginales, las lágrimas, y la orina; mediante transfusiones de sangre contaminada; al compartir agujas o jeringuillas infectadas para inyectarse sangre, o al mantener relaciones sexuales con una persona infectada por ese virus.

“La hepatitis C puede producir síntomas muy parecidos a los provocados por los virus de las hepatitis A y B. No obstante, la infección por el virus de la hepatitis C puede conducir a una enfermedad hepática crónica y es el principal motivo de trasplante de hígado”.