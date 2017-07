Sin contratiempos puente a vehicular a Santa Rosa Xajay: CEI

Querétaro, 26 Julio 17.- El Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Fernando González Salinas, garantizó que las lluvias registradas en el municipio de San Juan del Río no retrasarán la construcción del puente vehicular de la comunidad de Santa Rosa Xajay.

Lo anterior luego de que el camino alterno habilitado tuvo afectaciones por el agua acumulada por las lluvias el día de ayer.

El funcionario estatal, afirmó que agilizarán los estudios necesarios para que la construcción del puente vehicular en Santa Rosa Xajay no tenga retrasos en su ejecución y esté concluido en diciembre de este año o a más tardar en enero del 2018.

Esto tras la destrucción del acceso principal a la comunidad, por el deslave causado por la lluvia del pasado 30 de junio.

“Lo que estamos haciendo es que mejor estamos apresurando a hacerlo, no tiene problemas ese puente, ese paso. Ahorita estamos haciendo sondeos, estamos haciendo el estudio, estamos viendo en una segunda instancia cómo se está comportando el agua, entonces no hay ningún problema, no tenemos obra más que la provisional, todo lo demás que hemos hecho son trabajos preliminares, algún retiro de material, no hay ningún problema, (la lluvia) no causa ningún efecto en contra del tiempo o del costo que tendrá”, recalcó.

Recordó que esta obra tendría una inversión de más de 25 millones de pesos. No obstante, reveló que podría costar menos, según los resultados del estudio que hacen de ese proyecto.

“Arrancamos con estudios de mecánica de suelos, estamos ya fabricando trabes, estamos trabajando ya. Ahorita estamos terminando de hacer el estudio y creemos que nos va a salir mucho más barato”, recalcó.

Asimismo, González Salinas, confirmó que el camino alterno que diseñaron para que los habitantes puedan ingresar y salir de la comunidad tuvo afectaciones en una alcantarilla, así como baches.

“Hubo tres lugares donde hicimos una alcantarilla provisional y esa tuvo agua fuerte y se fue uno de los tubos, se movió uno de los tubos, ya lo estamos reparando. En otro lugar hubo una zona de baches y otro lugar también hubo baches dentro de la propia estructura de lo que hicimos provisional, pero ya está resuelto”, indicó.

Del mismo modo, reportó que el puente peatonal que acondicionaron, se lo llevó la corriente del agua.

“Hubo una fuerte tormenta y ese puente sí se fue, el peatonal. El cruce vehicular tuvo daños pero no ha dejado de funcionar. Hemos estado trabajando haciendo todas las previsiones para que no quede incomunicada la gente, está comunicada, no hay ningún problema”, señaló.

En ese sentido, el titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), afirmó que trabajan en hacer todas las previsiones para evitar que los casi seis mil habitantes de la comunidad de Santa Rosa Xajay queden incomunicados, mientras está listo el puente vehicular.