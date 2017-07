Querétaro, 24 Julio 17.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, anunció una inversión de 50 millones de pesos, para la ejecución de obras sociales en El Marqués, para beneficiar a más de 11 mil 800 habitantes de 13 comunidades.

Lo anterior como parte de “Hombro con Hombro, avanzamos por el municipio de El Marqués”.

“El trabajo de urbanización, de drenaje, de banquetas, de tomas de agua no le tocan al Gobierno Estatal, pero nos volvemos solidarios. Hoy se ha anunciado un paquete para las comunidades, de 50 millones de pesos”, indicó.

En su mensaje, detalló que se realizarán obras de urbanización, drenaje, banquetas, pavimentaciones, guarniciones y tomas de agua potable.

“Con acciones de mejoramiento urbano de acuerdo a cada necesidad, de cada tamaño. Vamos a modernizar sus calles con pavimento, guarniciones, banquetas, además de una red de distribución de agua potable, y poco a poco vamos a hacer obras que vayan cambiando la vida de las familias de El Marqués”, añadió.

Informó que las comunidades beneficiadas son: Alfayucan, Tierra Blanca, San Vicente Ferrer, Los Pozos, Barrio de la Trinidad, Santa María de los Baños, Las Lajitas, Cumbres de Conín, Jesús María, Barrio de la Providencia, Santa Cruz, Pozitos, El Lobo y Amazcala.

“Yo me quiero poner en sus zapatos, quiero que me pongan sus zapatos para ver cómo podemos ir igualando calidad de vida de los marquesinos. Estoy dispuesto a caminar sus comunidades y sus colonias, entender la diferencia entre los que tienen y los que ya alcanzó el desarrollo y los que no tienen”, expresó.

En este marco, adicionalmente Domínguez Servién, anunció una inversión de 15 millones de pesos para construir la primera etapa de un camino de acceso a la comunidad de la Laborcilla, recurso del cual la mitad será del estado y la otra del municipio.

“La Laborcilla está pidiendo un camino que es muy largo, es muy extenso, yo creo que nos cuesta mucho dinero, pero presidente (Mario Calzada) ponle siete millones y medio y yo le pongo siete millones y medio, 15 millones de pesos”, precisó.

Asimismo, reportó que invierten en El Marqués recursos en 32 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como en el Instituto Tecnológico de Amazcala, con el objetivo de mejorar su infraestructura educativa.

“Quiero trabajar con que tengan sus hijos escuelas con mejor infraestructura, y ahí me voy a dedicar todo el tiempo”, manifestó.

El mandatario estatal, adelantó que anunciará un paquete de 350 millones de pesos, para la ejecución de diversas obras sociales en los municipios de la Sierra Gorda de Querétaro.

Lo anterior luego de que este martes y miércoles realizará una gira de trabajo en Jalpan, Pinal de Amoles, Arroyo Seco y Landa de Matamoros.