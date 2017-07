Notifican remoción de Jesús Uribe Cabrera del consejo del IEEQ

Querétaro, 21 Julio 17.- El Consejo General del IEEQ recibió la notificación del INE respecto a la remoción del exconsejero Jesús Uribe Cabrera, comunicó Gerardo Romero Altamirano.

En sesión de Consejo se informó de la resolución -además ya no estuvo presente Uribe Cabrera- y se integraron de manera oficial a los dos nuevos partidos locales que lograron su registro, motivo por el cual se realizó un ajuste en las Comisiones Permanentes del organismo.

Cabe recordar que Jesús Uribe ya había sido removido del cargo por ser catedrático y al mismo tiempo ser consejero, ya que está prohibido recibir doble remuneración, sin embargo se había amparado, pero posteriormente el Consejo General del INE comprobó la doble remuneración y ordenó nuevamente su retiro del cargo.

El titular del IEEQ en el estado, recordó que el nombramiento del sustituto queda a cargo del INE, ya que ese órgano colegiado será el que emitirá la convocatoria y los requisitos de quién podría suplirlo.

Además dijo no sabe qué implicaciones administrativas y legales implica está destitución, ya que apenas hoy llegó la notificación y no conocen el documento a profundidad, por lo que no saben si se le liquidará o no por concluir con el encargo.

Finalmente en sesión del Consejo se aprobó la convocatoria para las consejerías en los Consejos Distritales y Municipales.