Dispuesto José Narro a presentar mayo información contra Duarte

Querétaro, 21 Julio 17.- El Secretario de Salud Federal, José Narro Robles, aseguró que está dispuesto a presentar información adicional en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en caso de que lo solicite la Procuraduría General de la República (PGR).

Esto luego de que la dependencia federal ha presentado 23 denuncias penales en contra de la administración de Duarte, desde octubre del año pasado hasta abril de este 2017.

“Hace dos, tres meses tuve una reunión de trabajo con el Procurador General de la República, convenimos en que si se requería información adicional la Secretaría de Salud estaría a la disposición (…) si la PGR requiere información y se solicita la comparecencia de alguna de las autoridades de la secretaría en nivel federal estaremos en toda la disposición”, garantizó.

En ese sentido, recordó que presentaron las denuncias, en contra de quien resulte responsable, por la falta de comprobación de gastos por una cantidad superior a los 650 millones de pesos, recursos que se entregaron para la ejecución de diversos programas en Veracruz.

“Por la falta de comprobación de gastos, de recursos que se entregaron en distintos programas, presentamos desde el año pasado un total de 23 denuncias penales (…) si denuncias los hechos, sí aportar la documentación correspondiente para que en el MP se puedan hacer las indagatorias”, recalcó.

El titular de la Secretaría de Salud Federal, reiteró que las indagatorias las realiza el ministerio público competente y que no está al tanto de las mismas.

“Yo no estoy al tanto de los desarrollos (…) nosotros no tenemos injerencia, no podemos estar interviniendo”, subrayó.

Las denuncias corresponden a los rubros de las adicciones, el abasto, la infraestructura, el equipamiento, por mencionar algunos, donde se detectaron irregularidades en el manejo del presupuesto.