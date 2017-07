Gobernador de Querétaro se reunirá con PEMEX por tomas clandestinas

Querétaro, 12 Julio 17.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, anunció que sostendrá una reunión con el Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, debido al número de tomas clandestinas halladas en Querétaro, particularmente en el municipio de San Juan del Río.

De esta forma, aclaró que está por confirmar la fecha para tener dicha reunión, con el propósito de tomar cartas en el asunto, respecto al robo de hidrocarburos y el riesgo que existe para la ciudadanía.

“Tengo una cita con el director de Pemex, todavía no tengo ratificado el día, en cuánto lo tenga con mucho gusto se los digo”, añadió.

En ese sentido, precisó que aunque el robo de hidrocarburos es un delito federal, también es responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) atender esta problemática.

“Yo he pedido a todas las corporaciones que también estemos presentes, no nos toca, pero tampoco podemos decir ‘es del Gobierno Federal, es de Pemex, no hagamos nada’, ahí tenemos que actuar”, sostuvo.

De esta forma, Domínguez Servién, reiteró el llamado al Congreso Federal, para urgir a los diputados federales a legislar en la materia y evitar que los ‘huachicoleros’ no enfrenten su proceso en libertad, sino en prisión.

“Si no se avanza en la legislación del robo de combustible a que los procesos los lleven dentro de la cárcel, esto no va a parar, si no nos ayudan con la legislación, los legisladores federales que tienen que estar trabajando”, enfatizó.

Por tanto, confió en que la Cámara de Diputados abrirá un periodo extraordinario, para aprobar la legislación correspondiente, y por tanto, hacer frente al robo de combustible que lástima a muchos estados del país.

“Nos hemos encontrado en pie de carretera vendiendo combustible y pasando la policía o estando el Ejército, pero no se puede hacer nada. Y ¿por qué? Porque los legisladores no lo han hecho”, sentenció.

De lo contrario, consideró que esta legislación será fundamental impulsarla a partir de enero del 2018.

En otro tema, el gobernador de Querétaro, recordó que este jueves por la tarde viajará a Boston, Estados Unidos, acompañado del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para estar el viernes en la mesa de la renegociación del TLCAN.

Añadió que también en el encuentro estarán presentes 28 gobernadores americanos y tres más de Canadá, en donde compartirá datos de los sectores aerospacial, automotriz y agropecuario del estado.

Además, aprovechará este viaje para reunirse con los gobernadores de Michigan y Alabama.