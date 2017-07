Pide gobernador de Querétaro no ‘sacar raja’ de la seguridad

Querétaro, 10 Julio 17.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, enfatizó que todos los días trabajará para salvaguardar la seguridad patrimonial y física de los queretanos.

Lo anterior tras la ejecución de cuatro personas originarias de Michoacán, en el restaurante La Porfiria, ubicado en la comunidad de El Paraíso, en el municipio de El Marqués.

“Todos los días voy a trabajar para salvaguardar la seguridad patrimonial y física de las queretanas y los queretanos. No voy a claudicar en este tema”, garantizó.

De esta forma, el mandatario estatal, pidió a la ciudadanía no especular sobre el tema y dejar que la Fiscalía General del Estado haga su trabajo para esclarecer los homicidios, pues recordó que ya ha dado resultados en otros casos.

Es un ataque a personas que llegaron de Michoacán, otra vez de fuera. En diciembre les dimos cuenta de un policía de Pedro Escobedo ejecutado, dejaron trabajar a la Fiscalía y dimos resultados, órdenes de aprehensión, tanto que se los llevó la Seido”, ejemplificó.

De igual forma, exigió al diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Hugo Cabrera, no politizar el tema de la ejecución y que mejor se ponga a trabajar y consiga recursos para el estado en materia de seguridad.

“En vez de venir a ayudar, mete ruido y no se vale sacar raja de un tema donde el gobierno de José Calzada, lo dejó esto tirado, lo dejó sin infraestructura, que tanto trabajo me está tocando recuperar, Escuela de Policía Única, lo que estamos construyendo este Centro de Inteligencia y Análisis, que el señor mejor que nos traiga recursos para la seguridad, que se ponga a trabajar y que no venga a meterle ruido a los queretanos”, solicitó.

En concordancia con el Secretario de Gobierno Estatal, el mandatario estatal, lamentó que no exista una coordinación en materia de seguridad entre el estado y los municipios de El Marqués y Pedro Escobedo.

“Si voy a responsabilizar, no hay una coordinación con el Estado como nosotros lo hacemos con la federación, muy difícil podemos sacar adelante el municipio de El Marqués o el municipio de Pedro Escobedo”, concluyó.