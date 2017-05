Marcos Aguilar entrega pulmón urbano “Ciudad del Sol”

Querétaro, 10 Mayo 17.- El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, hizo entrega del sexto pulmón urbano “Ciudad del Sol” en el norte de la ciudad, donde se plantaron mil 416 árboles de distintas especies, con una inversión de 3 millones 252 mil 991 pesos.

Durante el evento explicó a los vecinos que esta es de las acciones más importantes, ya que es una inversión para el presente y para el futuro de Querétaro y México.

“En este gobierno con los recursos que provienen de la recaudación del predial, he tomado la decisión que no se ha hecho en las últimas administraciones, he tomado la decisión de invertirle al medio ambiente, de la forma en que tiene que hacerlo una ciudad que está teniendo el crecimiento poblacional que tiene Querétaro”, aseguró.