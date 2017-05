Convergencia Querétaro no es pago de favor político: MORENA

Querétaro, 9 Mayo 17.-La creación de nuevos partidos políticos en el estado como Convergencia Querétaro, no es resultado del pago de favores a ciertos actores políticos, consideró el dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Carlos Peñafiel Soto.

Indicó que la constitución de nuevas fuerzas políticas en el estado son resultado del cumplimiento de los requisitos que tiene la ley para que esto sea una realidad, por lo que le dio la bienvenida a las nuevas fuerzas políticas.

En este contexto solicitó tanto a los partidos de nueva creación, como a los antiguos a no tener guerra sucia y en cambio dedicarse a crear ciudadanía, ya que muchos de ellos se les olvida que es parte de la labor que deben tener los institutos políticos en la vida democrática.

Y es que dijo la guerra sucia en sí, ya la padece ahora mismo MORENA en el estado de México y no le gustaría que esto se repitiera en Querétaro.

De igual forma consideró que los nuevos partidos no son de izquierda, por lo que MORENA seguirá siendo la verdadera oposición en el estado, siendo el único que se ha opuesto realmente a las malas decisiones que han tomado las administraciones panistas del gobierno estatal y municipal.

“Es algo que todos vimos, no son apreciaciones subjetivas, la única fuerza política independiente que hay en el estado, y a los hechos me remito, es Morena, es más, no solamente nos remitamos a los procesos electorales, hoy aquí, en la capital de Querétaro, el único que le ha votado en contra las concesiones a Marcos Aguilar, se llama Morena”.

Finalmente dijo que en cuanto a los partidos ya constituidos que se dicen de “izquierda”, como el PT, PRD y Movimiento Ciudadano es obvio que, por lo menos en los procesos electorales pasados, tenían alianzas fácticas y formales con el PAN y PRI.