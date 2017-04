Querétaro refrenda estabilidad y paz laboral: Aguilera Rico

Querétaro, 28 Abril 17.- El Secretario del Trabajo Estatal, José Luis Aguilera Rico, sostuvo que no existen problemas laborales en las empresas que se encuentran establecidas en Querétaro, pues no hay paros técnicos, ni tampoco se han registrado connatos de huelga.

Esto luego de que se canceló el desfile del primero de mayo, con motivo del Día del Trabajo, pues los sindicatos detectaron focos rojos que pondrían en riesgo la seguridad de los propios trabajadores.

“Tenemos una paz y una tranquilidad, estamos organizados con los sindicatos, al menos, los trabajadores en el estado no tenemos ningún tipo, ni de paros técnicos, como hace más de un año que nos entregaron esta administración, yo la recibo con siete paros técnicos, no tengo ni un paro técnico en principios de año, han sido muchos años complicados, ni connatos de huelga, no tenemos ningún problema laboral”, recalcó.

De esta forma, destacó que en el estado hay paz laboral y tranquilidad, por lo que descartó la existencia de problemas laborales en la entidad.

“Por parte de los sindicatos estamos en una tranquilidad, sin ningún, o sea, los verdaderos trabajadores en el estado tenemos la plena seguridad que no puede pasar absolutamente nada, los trabajadores, y de los trabajadores he escuchado simplemente una paz laboral y una tranquilidad en su estado, sin ningún tipo de problema”, enfatizó.

El titular de la Secretaría del Trabajo Estatal, afirmó que el Gobierno del Estado mantiene constante comunicación con cada uno de los sindicatos que hay en Querétaro.

“Para conmemorar un primero de mayo que signifique para nosotros con foco rojo para los propios sindicatos, para nada. Al contrario estamos en una comunicación permanente con todos y cada uno de ellos”, concluyó.