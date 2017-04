Habrá libertad a manifestaciones en Día del Trabajo: Aguilera

Querétaro, 25 Abril 17.- El Secretario del Trabajo Estatal, José Luis Aguilera Rico, afirmó que no habrá restricción para la realización de manifestaciones afuera del Centro de Congresos, donde se llevará a cabo el festejo de los sindicatos, con motivo del Día del Trabajo.

Esto luego de la cancelación del tradicional desfile del primero de mayo en el centro histórico de la ciudad.

“En el tema de seguridad no en la comentado absolutamente nada. Nosotros estamos en la mejor disponibilidad. Estamos muy tranquilos, no tenemos ningún tema, es una mejor organización, es un mejor control que podemos tener con la Alianza de quiénes asisten y cuántos asisten. No podemos tener ninguna restricción con una manifestación”, garantizó.

Afirmó que hasta el momento la Alianza Sindical del Estado de Querétaro (ASTEQ), no ha solicitado la realización de un operativo de seguridad para resguardar el Centro de Congresos.

Del mismo modo, Aguilera Rico, garantizó que durante el evento todos los sindicatos presentes, que se estima sean 14, serán escuchados por el Gobierno del Estado.

“Hasta estos momentos el formato que nos están planteando si se estarían escuchando a todos”, sostuvo.

El titular de la Secretaría del Trabajo Estatal, reiteró que en el Centro de Congresos se realizará un desayuno donde habrá mil trabajadores de los sindicatos y que la invitación para acudir a este evento se extendió a todos los funcionarios estatales.

En el caso de gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, aclaró que será su propia oficina la que confirme su asistencia.