Sin incidentes en escuelas durante vacaciones: Botello Montes

Querétaro, 24 Abril 17.- El Secretario de Educación Estatal, Alfredo Botello Montes, descartó que haya habido reportes de incidentes delictivos en escuelas de Querétaro, durante las vacaciones de Semana Santa.

“Ese reporte apenas ahorita que se integran a los planteles escolares se tendría, pero no tenemos en vacaciones algún reporte de alguna incidencia. No tenemos ningún reporte en temporada vacacional de manera inmediata o de manera ostensible, y es hasta momento que se integran nuevamente los directivos a sus instituciones, ver si no hubiera alguna afectación que hayan sufrido, esperemos que no lo sea así”, subrayó.

Detalló que este lunes regresaron a clases 88 mil 895 estudiantes de preescolar; 251 mil 798 de primaria; y 117 mil 636 de secundaria; todos de escuelas públicas y privadas.

Asimismo, Botello Montes, precisó que retomaron actividades escolares cuatro mil 7 docentes de nivel preescolar; ocho mil 475 maestros de nivel primaria; y cinco mil 704 profesores de nivel secundaria.

“De las escuelas son 1520 en preescolar, son 1509 en primaria, en secundaria son 272”, añadió.

Aclaró que con el regreso a las aulas de clase, los directivos de los centros educativos pasarán un reporte a la Secretaría de Educación Estatal, en caso de haber sufrido algún robo o acto de vandalismo.

El titular de la Secretaría de Educación Estatal, recordó que en el pasado periodo vacacional de diciembre, sólo dos escuelas del estado tuvieron afectaciones.