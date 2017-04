Arturo Rueda otorga perdón a agresores durante manifestación

Querétaro, 24 Agosto 17.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, confirmó que no continuará el proceso en contra de los agresores a Arturo Rueda.

La magistrada indicó que derivado del perdón que el líder de los comerciantes de la Avenida Ezequiel Montes, Arturo Rueda, otorgó a los imputados, el proceso se detuvo.

“Para ellos no continúa un proceso, porque hay un perdón, cuando decimos un perdón judicial, un perdón judicial es amplio, entonces por lo tanto no podemos continuar el proceso, no es un delito que se persiga de oficio, entonces por lo tanto el ofendido es el que tiene la posibilidad de otorgar el perdón, y únicamente continúa el proceso las personas que se encuentran internas”, explicó.

Asimismo, manifestó que desconoce el acuerdo al que llegaron la víctima y los imputados, para que les otorgará el perdón.

“No hubo una cantidad que se haya mencionado en la audiencia, así que pues es un asunto que entre ellos seguramente habrán acordado”, añadió.

La titular del Poder Judicial, sostuvo que el proceso para las otras dos personas detenidas por este caso continuará, por lo que en próximos días se llevará a cabo la audiencia de juicio.

“Únicamente continuaremos el proceso por lo que ve a las dos personas que se quedan en este momento internas. El perdón lo dio fraccionado, en este sentido esperaremos el día de la audiencia”, finalizó.