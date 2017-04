Implicado en agresión a Arturo Rueda podría enfrentar otro delito.

Querétaro, 19 Abril 17.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Consuelo Rosillo Garfias, informó que se le podría acreditar otro delito al ex funcionario público del municipio de Querétaro, que se encuentra detenido y en prisión preventiva, por estar supuestamente involucrado con la agresión física al líder de comerciantes de la Av. Ezequiel Montes, Arturo Rueda Zamora.

“No es como agravante, si no tal vez como un delito independiente, del ejercicio inadecuado de la función pública”, reveló.

Detalló que de comprobarse que utilizó su cargo para promover la agresión, se le podría acusar también por el delito del ejercicio inadecuado de la función pública.

“Y no sabemos si fue con motivo de su encargo que llevó a cabo la agresión, no sabemos, hasta este momento no tengo un conocimiento cierto de que como lo mencionan los medios de comunicación, él efectivamente sea un funcionario público”, aclaró.

La titular del Poder Judicial, recordó que cuando un servidor público comete una falta, también la dependencia a la que pertenece debe iniciar un procedimiento en su contra.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, confirmó que podrían haber más personas implicadas en la agresión al líder de comerciantes de Av. Ezequiel Montes.

“Tenemos a dos autores materiales, a dos autores que aparecen como autores intelectuales aparentemente, pero que la investigación sigue abierta y que es un caso que no está cerrado. Entonces existe la posibilidad de que puedan existir algunas otras más personas, en razón de que la carpeta sigue abierta”, añadió.

Por lo anterior, reiteró que la carpeta de investigación continúa abierta para seguir cualquier otra línea de investigación.

“Sigue abierta para que en caso de que le resulte responsabilidad a cualquier otra persona, estaríamos en condiciones de hacer eso”, concluyó.