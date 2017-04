Promete Zapata concesiones a ex chóferes con discapacidad

Querétaro, 19 Abril 17.- En sesión de trabajo de la Comisión de Movilidad Sustentable de la LVIII legislatura, el presidente Antonio Zapata Guerrero, destacó que una de las propuestas que impulsará dentro de la reforma a la Ley de Movilidad será otorgar una concesión de taxis a ex chóferes que tengan un accidente que los haya dejado incapacitados o estén gravemente enfermos.

Justificó su propuesta al referir que muchos trabajadores del volante, rentan las placas o son chóferes por mucho tiempo, sin embargo nunca pueden acceder a su propia concesión de taxi, por lo que la propuesta beneficiaría a esos trabajadores.

La sesión, que fue renovada con el objetivo de escuchar las demandas de los trabajadores de este servicio, buscaba avanzar en las diversas reformas que se realizarán a la Ley de Movilidad del Estado y que pretende establecer algunos criterios en cuanto a tarifas y reglas de operación del transporte público y privado de pasajeros.

Añadió que las reformas a la ley pudieran estar concluidas en el mes de mayo próximo, luego de tener mesas de trabajo con transportistas, tanto de taxi como de colectivo, fijando como condicionante que para poder acceder a dicho beneficio tengan más de 20 años como trabajadores del transporte.

“Me parece que tenemos que pensar en el ser humano, me parece que tenemos que contemplar que jamás han recibido una concesión y que tienen muchos años al servicio del transporte, que rentan las placas o que trabajan para un patrón y que llegan a tener un accidente, una enfermedad y que ya no pueden trabajar, me parece que es una variante que se puede contemplar en la ley de Movilidad”.

En la sesión se escucharon las demandas de los transportistas, que destacaron temas como la seguridad, los permisos para la operación del servicio de taxi ejecutivo y propusieron que se les aumente el plazo para cambiar sus unidades de taxi al sistema de gas natural, planteando una temporalidad de 10 años.