Cancelan desfile obrero del primero de mayo en Querétaro

Querétaro, 18 Abril 17.- La Alianza Sindical de Querétaro confirmó que derivados de los ‘focos rojos’ que establecen manifestaciones de diversas organizaciones sociales ajenas al sector obrero para el 1 de mayo, se determinó cancelar en Querétaro el desfile del Día del Trabajo.

Alejandro Olvera, señaló que el día sí se conmemorará, pero realizarán un evento diferente a puertas cerradas, donde líderes sindicales realizarán un posicionamiento y se invitarán a alrededor de mil trabajadores del estado, además de autoridades del gobierno estatal, pero no se hará desfile para evitar las manifestaciones externas.

Enfatizó que aún no tienen un lugar específico donde se pudiera realizar, pero esto lo estarán determinando en las próximas horas, indicando que la decisión se tomó para no exponer a los agremiados a posibles agresiones creadas por organizaciones externas que desean manifestarse ese día.

La decisión fue tomada en la reunión de la Alianza este martes por la mañana y comunicada al Secretario del Trabajo estatal, José Luis Aguilera Rico, quién a su vez hará lo propio al gobernador del estado Francisco Domínguez Servién.

Por su parte el diputado Jesús Llamas Contreras, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LVIII legislatura, e integrante de la CTM en Querétaro, señaló que desde hace dos años la parte de la CTM a la que pertenece no participa en dicho desfile, al referir que este tipo de posturas no dan resultados, porque no existe un verdadero diálogo entre las autoridades y las demandas de los trabajadores.

Es por esto que la sección de la CTM que representa el priísta realizará su propio evento, en el auditorio de la organización sindical, con alrededor de mil 500 trabajadores y donde también invitarán a representantes del gobierno estatal, al sostener que de esta manera se abre el diálogo entre las autoridades y los trabajadores.